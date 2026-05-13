Representantes del sector jurídico de la provincia Santiago denunciaron este miércoles que la mora judicial continúa afectando el funcionamiento de los tribunales de esta jurisdicción, provocando retrasos en sentencias, audiencias, notificaciones y otros procesos.

Según afirman, la situación perjudica tanto a los profesionales del derecho como a los ciudadanos que buscan respuestas en el sistema de justicia.

La presidenta de la seccional Santiago del Colegio de Abogados de la República Dominicana, Mileny López, atribuyó el problema al cúmulo de expedientes, la falta de jueces y la escasez de personal administrativo, lo que mantienen a los tribunales operando al límite de su capacidad.

"Los jueces están sumamente cansados, trabajando desde las nueve de la mañana hasta altas horas de la noche, con hasta 40 audiencias diarias por sala. Humanamente es imposible satisfacer toda la demanda", expresó.

López sostuvo que la solución es que se nombren más jueces y se fortalezca el presupuesto de la Suprema Corte de Justicia, con el propósito de contratar nuevo personal y agilizar la tramitación de los expedientes.

Demoras crean conflictos con clientes

El abogado Ricardo Reina aseguró que los retrasos están afectando directamente la relación entre abogados y clientes, quienes muchas veces no comprenden por qué procesos y sentencias pueden tardar meses o incluso años.

Explicó que en algunos casos de materia penal, recursos de apelación han permanecido hasta dos años sin ser notificados, impidiendo la fijación de audiencias y prolongando la conclusión de los procesos.

"Tengo casos de personas que ya cumplieron su condena y la sentencia todavía no había sido notificada por el sistema. Eso refleja la magnitud del problema" Ricardo Reina Abogado “

Mientras, el procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircan, reconoció que existen atrasos en algunos procesos, aunque indicó que la mora judicial responde a múltiples factores, entre ellos cambios de abogados, ausencia de partes, reenvíos de audiencias y limitaciones operativas dentro del sistema.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-123606-pm-d5b797e3.jpeg El abogado Ricardo Reina afirmó que los retrasos judiciales afectan la relación entre abogados y clientes debido a la tardanza en audiencias y sentencias. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-123606-pm-1-9d29dc6f.jpeg La presidenta de la seccional Santiago del Colegio de Abogados de RD, Mileny López, denunció que la mora judicial mantiene a los tribunales de Santiago operando al límite de su capacidad. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-123607-pm-1-23888940.jpeg El procurador de la Corte de Apelación de Santiago, Juan Carlos Bircan, reconoció atrasos en algunos procesos judiciales y atribuyó la mora a diversos factores operativos. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ) ‹ >

Protesta de jueces

Ante la situación que afecta al sistema judicial, un grupo de jueces convocó a un paro pacífico de labores para el próximo 21 de mayo, en reclamo de mejores condiciones salariales y laborales, así como de medidas que fortalezcan el funcionamiento de los tribunales.

La jornada de protesta, que se desarrollará a nivel nacional, incluye entre sus principales demandas la implementación de un sistema de movilidad y ascenso sustentado estrictamente en el mérito y la transparencia.

Asimismo, los magistrados plantean la necesidad urgente de designar más jueces y personal de apoyo, con el objetivo de reducir la carga de trabajo en los tribunales y garantizar un servicio de justicia más ágil y eficiente para la ciudadanía.