Jueces que llaman a paro se quejan de renuncias masivas de servidores judiciales y aumento de gastos
61 jueces renuncian a la asociación Judemo por su postura pública sin consultarles
La convocatoria de jueces de un paro pacífico el próximo 21 de este mes de mayo se anuncia en medio de quejas de renuncias "masivas" de servidores judiciales por las "duras condiciones de trabajo y una compensación salarial pobre", mientras en los últimos siete meses del año pasado se incrementó el gasto del Poder Judicial en promociones y en cumbres internacionales.
Un ejemplo de esos gastos es el destinado a eventos generales entre junio y diciembre de 2025, que ascendió a 200,793,157 pesos, más de tres veces el monto invertido por ese mismo concepto durante todo el 2024, cuando se registraron gastos por 63,951,430.8 pesos.
Asimismo, los pagos en publicidad también experimentaron un aumento significativo, al pasar de 5.7 millones de pesos en los doce meses de 2024 a 8.3 millones de pesos solo en los últimos siete meses de 2025.
Actualmente, once de los jueces de la Suprema Corte de Justicia están para ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
"Las renuncias de los servidores judiciales ha sido masiva, pues enfrentan duras condiciones de trabajo y una compensación salarial pobre y deficiente", dijo la jueza Esther Carolina Reyes Aracena.
Reyes Aracena sostuvo que, "para completar, no reponen el personal" que abandona su puesto, lo que aumenta la carga para los que se quedan.
Renuncian a la asociación
Unos 61 magistrados anunciaron este martes su renuncia de la asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), al alegar que esa entidad no los representa al hacer públicas posturas oficiales sin consultar a sus bases.
En un documento que hicieron llegar a los medios, con nombres y apellidos de los renunciantes, los jueces calificaron "el uso de adjetivos despectivos" para descalificar la convocatoria a paro como una "traición al espíritu de solidaridad que debería unirlos".
A los medios también se hizo llegar la lista del total de los 232 magistrados que se suman al paro convocado para el próximo 21 de mayo en reclamo de condiciones dignas de trabajo, la indexación salarial, la reformulación del manual salarial y "la ejecución inmediata de los ascensos postergados".
Entre los jueces que renunciaron a Judemu figuran Esther Reyes, Suinda Brito, Elvis Rubén Carbonell, Rubén Rodríguez, Farida Abud, Nathalie Nova, Cristina Gutiérrez, Zenaida Bastardo, Milagros Rosario Domínguez, José Medina, Jelbin Koury, Carolina Castro del Rosario, Evelyn Torres, Edwis Rijo, Francheska Tejada y Patricia Yone.
Asismo Omar Santana, Arelis Camacho, Magdalena Jiménez Payano, Reymundo Mejía, Luis Ernesto Torres Paulino, Francis Reyes Diloné, Sindy Rosario Santana, María de los Concepción, Manuel Carela López, Mercedes Reyes, Juan Ramón Cabrera, Rogy Figueroa, Dilcia de Peña Green, Yudelka Buret Marcano, Antonia Rosario Ángeles, Belqui Grullón, Ana Virginia Rodríguez Socía y Tania Gómez Rodríguez.
Lo que dijo Jodemu
La presidenta de Judemu, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, rechazó el lunes la paralización laboral por parte de sus compañeros tras considerarlo como "inapropiado e inoportuno al no esperar respuesta de comunicación en curso, no tener el consenso de la mayoría, ni tener organización o persona responsable de la convocatoria".
Resaltó, asimismo, que en estos momentos se está en un momento de incertidumbre en el Poder Judicial donde la mayoría de los titulares de la Suprema Corte de Justicia en proceso de evaluación, confirmación o no, con un Consejo del Poder Judicial recién electo que apenas toma conocimiento de los problemas y las posibles soluciones el colectivo.
En desacuerdo, pero dice reclamos son justos
La presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, Yokaurys Morales Castillo, dijo no estar de acuerdo con el paro, pero que el reclamo proviene de la base de la judicatura "que se hartó" de esperar respuestas a sus reinvindicaciones.
"No es un acto de desesperación, ni es un acto improvisado, es un acto de que la base, porque nosotros no fuimos que convocamos como red, que quede claro, es la base que se hartó de esperar, la espera de la sentencia a nuestro favor. Están desesperados los jueces y los servidores más", sostuvo Morales Castillo.
Expuso que la Red posee aproximadamente 260 jueces que apoyan todo lo que tenga que ver con los reclamos a la dignidad de los servidores judiciales, la aplicación del manual de salario y todas las reivindicaciones que están pendientes.
Recordó que, como asociación, han realizado seis demandas a nivel institucional en reclamo de esas reivindicaciones, las cuales motivaron el llamado a paro y ya han pasado por los tribunales de primera instancia. Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal Superior Administrativo.
Dijo que también la Red estuvo en una mesa de diálogo, la cual los dejó en el "aire" y se les impuso "un manual (de salarios) a medio talle porque a los empleados antiguos no se lo aplicaron".
"No es que estamos de acuerdo con el paro, nosotros estamos de acuerdo con que se abra el diálogo y con que se resuelva la situación porque no es hoy que estamos en eso. Estamos esperando que los tribunales nos dieran respuesta, nos dieron respuesta a favor y el Consejo del Poder Judicial apeló", subrayó.
Hasta el año pasado, el Poder Judicial contaba con 737 jueces y juezas.
Los que apoyan la convocatoria a huega son: 1. Abrahan Severino Saldívar, 2. Adaias Sánchez, 3. Albania Mejia, 4. Alexandra Reyes Custodio, 5. Alicia Campos Ega, 6. Amanda Noemí Tejada Hernández, 7. Ana Delina Rosario, 8. Ana Isa Lee Florimon, 9. Ana Virginia Rodríguez Socias, 10. Anabel Rodríguez, 11. Anderson Cuevas, 12. Andrea Corcino, 13. Angel Manuel Perez Caraballo, 14. Ángel Valentin Hernández, 15. Anibelka Rodríguez Delgado, 16. Antonia Rosario, 17. Antonio Manuel López, 18. Arelis Camacho, 19. Argelis Ariel Rojas Espinal, 20. Argentina Tejada, 21. Ariela Cruz, 22. Bayoan Rodríguez, 23. Belsedy Denise Hernández de la Nuez, 24. Biannelys Merelyce Martínez Calvo, 25. Bienvenido G. Liz Santana, 26. Bladimir Abraham Peña Concepción, 27. Blaury Luciano Ferreras, 28. Blessie Gómez Baez, 29. Brenda Galán, 30. Bryan Lisandro Fernández Báez, 31. Carlos Peña, 32. Carmen Miladys Sánchez, 33. Carmen Virginia Almonte, 34. Carminia Caminero Sosa, 35. Carolina Castro del Rosario, 36. Carolina De Jesus Abreu Cepeda, 37. Carolina Silvestre Rondón, 38. Catalina Pérez, 39. Cecilia Cruz de Hernández, 40. Chadalis Rosario Melenciano, 41. Cindy Cordero Cuevas42. Clara Luz Almonte Gómez, 43. Clara Sobeida Castillo, 44. Claribel Nivar Arias45. Cleury Tejada, 46. Crispín Tatis, 47. Cristina Gutiérrez, 48. Daniel Medina, 49. Dante Almonte, 50. Dante Ozuna, 51. Dariana V. Peñaló Gil, 52. Darihana Linarez Corporan, 53. Darlis Eusebio, 54. Darvin López, 55. David Antonio Santos Merán56. Dayanara Peralta Jáquez, 57. Dayham E. Rodríguez de la Cruz, 58. Deyanira Mendez, 59. Dilcia de Peña Green, 60. Domenico Eduardo Nuñez, 61. Domingo Duvergés, 62. Dorka Vásquez, 63. Edward Augusto Gerónimo, 64. Edward Soto65. Edwis Andres Rijo Delgado, 66. Elianny Mena, 67. Elizabeth Cepeda Muñoz68. Elizabeth Valencia, 69. Elsa del Carmen Almonte Sepulveda, 70. Elvis Carbonell, 71. Emilkis Terrero Dajer, 72. Eriberto Luis Johnson, 73. Ernesto Antonio Cabral, 74. Ernesto Casilla Reyes, 75. Esmirna A. Ortega Ventura76. Esther Carolina Reyes Aracena, 77. Evelyn Torres Nova, 78. Farida Altagracia Abud Peña, 79. Fatima Scarlette Veloz Suarez, 80. Felicia de Jesús Núñez, 81. Fernando Abreu Valencia, 82. Fidelina Batista Grullón, 83. Franchesca Maria Tejada Ventura, 84. Franchesca Potentini Rosario, 85. Franchesca Verenice Silvestre Galvez, 86. Francis Reyes Diloné, 87. Francisca Almonte, 88. Francisco Arias, 89. Genesis Rodriguez Segura, 90. Gisell Fernández, 91. Gissele Alina de la Cruz, 92. Haissel Uribe, 93. Hardys Ydalisis Wilmore King, 94. Haydeliza Ram?írez, 95. Hilda Yesenia Marte, 96. Ingri Soraida Liberato Torres, 97. Ingrid Isabel Olivares, 98. Iraida Hiraldo, 99. Ircania Hernández Trinidad, 100. Isalin Peña Rodríguez, 101. Jael Desiree Santos, 102. Jakayra Veras, 103. Janny Maldonado104. Javiela Dolores Peña, 105. Jazmin Rosso, 106. Jazmin Varela Astacio, 107. Jelbin Koury, 108. Jenny Martínez, 109. Jesús María Díaz, 110. Jhoan Manuel Vargas Rodríguez, 111. Joan E. Rodríguez, 112. Job Garcia Hurtado, 113. Joel de Jesús Reyes Rodríguez, 114. Johan Medina, 115. Jorvy Armando Sánchez Eusebio, 116. José Juan Jiménez Sánchez, 117. José Manuel Medina Benítez, 118. José Martín de la Mota Contin, 119. Jossephang Bernhardt, 120. Juan Carlos Fernandez121. Juan Jose Martinez, 122. Juan Ramon Cabrera, 123. Juana Patricia Silverio, 124. Julián Ant. Vargas Luna, 125. Julio Cesar de los Santos, 126. Karen Castillo127. Karina Colomé, 128. Karla Inés Brioso, 129. Kate Echevarría, 130. Katherine Lara, 131. Kimberly Tatis Soto, 132. Laura Isabel Roa, 133. Lauris A. Ramiírez, 134. Leidilyn Rosario Gutiérrez, 135. Leticia González, 136. Leydi Isabel Alcántara, 137. Licelot Perla Casado, 138. Lindsay Avelino Mejía, 139. Loida Mejía 140. Lucy Pamela Melo, 141. Luis Adriano Taveras Marte, 142. Luis Carreras, 143. Luis Ernesto Torres Paulino, 144. Luis Rafael Diloné Tejada, 145. Luz Maria Ortiz Ortega, 146. Luz Mariel Santos, 147. Mabel de la Cruz Báez, 148. Magdalena Jiménez Payano, 149. Magdelquis Franco, 150. Manuel Antonio Carela, 151. Manuel Antonio Francisco Espinal, 152. Manuel Sánchez, 153. Marcia Méndez, 154. Maria Apatano, 155. María de la Cruz Tejeda, 156. Maria de los Ángeles, Concepción, 157. María Luisa Charles Castillo, 158. Marlene Altagracia Guerrero, 159. Martha Erneris Jaquez Hiraldo, 160. Martha Mireya Indhira Javier Cedano, 161. Mary C. Castillo, 162. Mary Castillo, 163. Mary Ramirez, 164. Mayrelis Lazala Jerez, 165. Mercedes Reyes, 166. Miguel Alejandro Báez, 167. Miguel Encarnación, 168. Milagros Altagracia Moreno, 169. Milagros del Amor Estévez, 170. Milagros Rosario, 171. Myrkarla Rodríguez, 172. Nassin Eduardo Ovalle Estevez, 173. Natali Moya Estrella, 174. Niurca de la Cruz León, 175. Nuris Feliz Pinales, 176. Octavio Mata Upia, 177. Omar Santana, 178. Pablo Imbert Rosario, 179. Patricia Yone 180. Pedro Ramirez Salce, 181. Penélope Casado Fermin, 182. Raelvis Arias183. Ramón Emilio Peña Pérez, 184. Ramona Onilda Hernández, 185. Ranciel, Castillo Jorge, 186. Raymundo Antonio Mejia, 187. Reynoso Hinojosa, 188. Richard Aquino Natera, 189. Rigoberto Sena, 190. Risel Peña Morel, 191. Rogy Figueroa, 192. Romaldy Marcelino, 193. Rosa Bethania Malena Carmona, 194. Rosa Edilia Mateo Álvarez, 195. Rosalmy Nikaurys Guerrero Rodríguez, 196. Rubén Rodríguez Cuelllo, 197. Ruden Dario Cruz Uceta, 198. Ruth Esther García Cruz, 199. Sagrario del Rio Castillo, 200. Sahira Guzmán, 201. Salma Bonilla Acosta, 202. Sandra Fernandez, 203. Sandra Rodríguez, 204. Sandy Castillo, 205. Santa Kenia Pérez Féliz, 206. Shanel Grullon Nuñez, 207. Shenia Rosado Genao, 208. Sindy Elizabeth Rosario Santana, 209. Sonia Altagracia Hiciano, 210. Suinda Jazmin Brito, 211. Tania Gómez, 212. Tania Haydee Yunes Sánchez, 213. Valentina Marte Alvarado, 214. Vanessa Cecilia Contreras Tejeda, 215. Viamerca Ruiz Sepulveda, 216. Vicky Marlenis, 217. Victor Gabriel Cuevas, 218. Virgina Liburd Medina 219. Wanda Victoria Deño Suero, 220. Wanda Yisel Pérez, 221. Wendy Polanco Santos, 222. William Francisco Arias Báez, 223. Wilma Cuello, 224. Yanet Bernabel Martínez, 225. Yasmín de los Santos Ortiz, 226. Yissel Soto, 227. Ysabel Guzmán, 228. Yudelka Buret, 229. Yudelka de León, 230. Yuri Espino, 231. Zenaida Bastardo, 232. Zuleyca Castillo Peña.
Los que apoyan la convocatoria a huega son: 1. Abrahan Severino Saldívar, 2. Adaias Sánchez, 3. Albania Mejia, 4. Alexandra Reyes Custodio, 5. Alicia Campos Ega, 6. Amanda Noemí Tejada Hernández, 7. Ana Delina Rosario, 8. Ana Isa Lee Florimon, 9. Ana Virginia Rodríguez Socias, 10. Anabel Rodríguez, 11. Anderson Cuevas, 12. Andrea Corcino, 13. Angel Manuel Perez Caraballo, 14. Ángel Valentin Hernández, 15. Anibelka Rodríguez Delgado, 16. Antonia Rosario, 17. Antonio Manuel López, 18. Arelis Camacho, 19. Argelis Ariel Rojas Espinal, 20. Argentina Tejada, 21. Ariela Cruz, 22. Bayoan Rodríguez, 23. Belsedy Denise Hernández de la Nuez, 24. Biannelys Merelyce Martínez Calvo, 25. Bienvenido G. Liz Santana, 26. Bladimir Abraham Peña Concepción, 27. Blaury Luciano Ferreras, 28. Blessie Gómez Baez, 29. Brenda Galán, 30. Bryan Lisandro Fernández Báez, 31. Carlos Peña, 32. Carmen Miladys Sánchez, 33. Carmen Virginia Almonte, 34. Carminia Caminero Sosa, 35. Carolina Castro del Rosario, 36. Carolina De Jesus Abreu Cepeda, 37. Carolina Silvestre Rondón, 38. Catalina Pérez, 39. Cecilia Cruz de Hernández, 40. Chadalis Rosario Melenciano, 41. Cindy Cordero Cuevas42. Clara Luz Almonte Gómez, 43. Clara Sobeida Castillo, 44. Claribel Nivar Arias45. Cleury Tejada, 46. Crispín Tatis, 47. Cristina Gutiérrez, 48. Daniel Medina, 49. Dante Almonte, 50. Dante Ozuna, 51. Dariana V. Peñaló Gil, 52. Darihana Linarez Corporan, 53. Darlis Eusebio, 54. Darvin López, 55. David Antonio Santos Merán56. Dayanara Peralta Jáquez, 57. Dayham E. Rodríguez de la Cruz, 58. Deyanira Mendez, 59. Dilcia de Peña Green, 60. Domenico Eduardo Nuñez, 61. Domingo Duvergés, 62. Dorka Vásquez, 63. Edward Augusto Gerónimo, 64. Edward Soto65. Edwis Andres Rijo Delgado, 66. Elianny Mena, 67. Elizabeth Cepeda Muñoz68. Elizabeth Valencia, 69. Elsa del Carmen Almonte Sepulveda, 70. Elvis Carbonell, 71. Emilkis Terrero Dajer, 72. Eriberto Luis Johnson, 73. Ernesto Antonio Cabral, 74. Ernesto Casilla Reyes, 75. Esmirna A. Ortega Ventura76. Esther Carolina Reyes Aracena, 77. Evelyn Torres Nova, 78. Farida Altagracia Abud Peña, 79. Fatima Scarlette Veloz Suarez, 80. Felicia de Jesús Núñez, 81. Fernando Abreu Valencia, 82. Fidelina Batista Grullón, 83. Franchesca Maria Tejada Ventura, 84. Franchesca Potentini Rosario, 85. Franchesca Verenice Silvestre Galvez, 86. Francis Reyes Diloné, 87. Francisca Almonte, 88. Francisco Arias, 89. Genesis Rodriguez Segura, 90. Gisell Fernández, 91. Gissele Alina de la Cruz, 92. Haissel Uribe, 93. Hardys Ydalisis Wilmore King, 94. Haydeliza Ram?írez, 95. Hilda Yesenia Marte, 96. Ingri Soraida Liberato Torres, 97. Ingrid Isabel Olivares, 98. Iraida Hiraldo, 99. Ircania Hernández Trinidad, 100. Isalin Peña Rodríguez, 101. Jael Desiree Santos, 102. Jakayra Veras, 103. Janny Maldonado104. Javiela Dolores Peña, 105. Jazmin Rosso, 106. Jazmin Varela Astacio, 107. Jelbin Koury, 108. Jenny Martínez, 109. Jesús María Díaz, 110. Jhoan Manuel Vargas Rodríguez, 111. Joan E. Rodríguez, 112. Job Garcia Hurtado, 113. Joel de Jesús Reyes Rodríguez, 114. Johan Medina, 115. Jorvy Armando Sánchez Eusebio, 116. José Juan Jiménez Sánchez, 117. José Manuel Medina Benítez, 118. José Martín de la Mota Contin, 119. Jossephang Bernhardt, 120. Juan Carlos Fernandez121. Juan Jose Martinez, 122. Juan Ramon Cabrera, 123. Juana Patricia Silverio, 124. Julián Ant. Vargas Luna, 125. Julio Cesar de los Santos, 126. Karen Castillo127. Karina Colomé, 128. Karla Inés Brioso, 129. Kate Echevarría, 130. Katherine Lara, 131. Kimberly Tatis Soto, 132. Laura Isabel Roa, 133. Lauris A. Ramiírez, 134. Leidilyn Rosario Gutiérrez, 135. Leticia González, 136. Leydi Isabel Alcántara, 137. Licelot Perla Casado, 138. Lindsay Avelino Mejía, 139. Loida Mejía 140. Lucy Pamela Melo, 141. Luis Adriano Taveras Marte, 142. Luis Carreras, 143. Luis Ernesto Torres Paulino, 144. Luis Rafael Diloné Tejada, 145. Luz Maria Ortiz Ortega, 146. Luz Mariel Santos, 147. Mabel de la Cruz Báez, 148. Magdalena Jiménez Payano, 149. Magdelquis Franco, 150. Manuel Antonio Carela, 151. Manuel Antonio Francisco Espinal, 152. Manuel Sánchez, 153. Marcia Méndez, 154. Maria Apatano, 155. María de la Cruz Tejeda, 156. Maria de los Ángeles, Concepción, 157. María Luisa Charles Castillo, 158. Marlene Altagracia Guerrero, 159. Martha Erneris Jaquez Hiraldo, 160. Martha Mireya Indhira Javier Cedano, 161. Mary C. Castillo, 162. Mary Castillo, 163. Mary Ramirez, 164. Mayrelis Lazala Jerez, 165. Mercedes Reyes, 166. Miguel Alejandro Báez, 167. Miguel Encarnación, 168. Milagros Altagracia Moreno, 169. Milagros del Amor Estévez, 170. Milagros Rosario, 171. Myrkarla Rodríguez, 172. Nassin Eduardo Ovalle Estevez, 173. Natali Moya Estrella, 174. Niurca de la Cruz León, 175. Nuris Feliz Pinales, 176. Octavio Mata Upia, 177. Omar Santana, 178. Pablo Imbert Rosario, 179. Patricia Yone 180. Pedro Ramirez Salce, 181. Penélope Casado Fermin, 182. Raelvis Arias183. Ramón Emilio Peña Pérez, 184. Ramona Onilda Hernández, 185. Ranciel, Castillo Jorge, 186. Raymundo Antonio Mejia, 187. Reynoso Hinojosa, 188. Richard Aquino Natera, 189. Rigoberto Sena, 190. Risel Peña Morel, 191. Rogy Figueroa, 192. Romaldy Marcelino, 193. Rosa Bethania Malena Carmona, 194. Rosa Edilia Mateo Álvarez, 195. Rosalmy Nikaurys Guerrero Rodríguez, 196. Rubén Rodríguez Cuelllo, 197. Ruden Dario Cruz Uceta, 198. Ruth Esther García Cruz, 199. Sagrario del Rio Castillo, 200. Sahira Guzmán, 201. Salma Bonilla Acosta, 202. Sandra Fernandez, 203. Sandra Rodríguez, 204. Sandy Castillo, 205. Santa Kenia Pérez Féliz, 206. Shanel Grullon Nuñez, 207. Shenia Rosado Genao, 208. Sindy Elizabeth Rosario Santana, 209. Sonia Altagracia Hiciano, 210. Suinda Jazmin Brito, 211. Tania Gómez, 212. Tania Haydee Yunes Sánchez, 213. Valentina Marte Alvarado, 214. Vanessa Cecilia Contreras Tejeda, 215. Viamerca Ruiz Sepulveda, 216. Vicky Marlenis, 217. Victor Gabriel Cuevas, 218. Virgina Liburd Medina 219. Wanda Victoria Deño Suero, 220. Wanda Yisel Pérez, 221. Wendy Polanco Santos, 222. William Francisco Arias Báez, 223. Wilma Cuello, 224. Yanet Bernabel Martínez, 225. Yasmín de los Santos Ortiz, 226. Yissel Soto, 227. Ysabel Guzmán, 228. Yudelka Buret, 229. Yudelka de León, 230. Yuri Espino, 231. Zenaida Bastardo, 232. Zuleyca Castillo Peña.