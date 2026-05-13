Jueces que llaman a paro se quejan de renuncias masivas de servidores judiciales y aumento de gastos

Imagen de archivo de un tribunal. Más de doscientos jueces convocaron a un paro para el jueves 21 de mayo. ( DIARIO LIBRE )

La convocatoria de jueces de un paro pacífico el próximo 21 de este mes de mayo se anuncia en medio de quejas de renuncias "masivas" de servidores judiciales por las "duras condiciones de trabajo y una compensación salarial pobre", mientras en los últimos siete meses del año pasado se incrementó el gasto del Poder Judicial en promociones y en cumbres internacionales.

Un ejemplo de esos gastos es el destinado a eventos generales entre junio y diciembre de 2025, que ascendió a 200,793,157 pesos, más de tres veces el monto invertido por ese mismo concepto durante todo el 2024, cuando se registraron gastos por 63,951,430.8 pesos.

Asimismo, los pagos en publicidad también experimentaron un aumento significativo, al pasar de 5.7 millones de pesos en los doce meses de 2024 a 8.3 millones de pesos solo en los últimos siete meses de 2025.

Actualmente, once de los jueces de la Suprema Corte de Justicia están para ser evaluados por el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

"Las renuncias de los servidores judiciales ha sido masiva, pues enfrentan duras condiciones de trabajo y una compensación salarial pobre y deficiente", dijo la jueza Esther Carolina Reyes Aracena.

Reyes Aracena sostuvo que, "para completar, no reponen el personal" que abandona su puesto, lo que aumenta la carga para los que se quedan.

Renuncian a la asociación

Unos 61 magistrados anunciaron este martes su renuncia de la asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo), al alegar que esa entidad no los representa al hacer públicas posturas oficiales sin consultar a sus bases.

En un documento que hicieron llegar a los medios, con nombres y apellidos de los renunciantes, los jueces calificaron "el uso de adjetivos despectivos" para descalificar la convocatoria a paro como una "traición al espíritu de solidaridad que debería unirlos".

A los medios también se hizo llegar la lista del total de los 232 magistrados que se suman al paro convocado para el próximo 21 de mayo en reclamo de condiciones dignas de trabajo, la indexación salarial, la reformulación del manual salarial y "la ejecución inmediata de los ascensos postergados".

Entre los jueces que renunciaron a Judemu figuran Esther Reyes, Suinda Brito, Elvis Rubén Carbonell, Rubén Rodríguez, Farida Abud, Nathalie Nova, Cristina Gutiérrez, Zenaida Bastardo, Milagros Rosario Domínguez, José Medina, Jelbin Koury, Carolina Castro del Rosario, Evelyn Torres, Edwis Rijo, Francheska Tejada y Patricia Yone.

Asismo Omar Santana, Arelis Camacho, Magdalena Jiménez Payano, Reymundo Mejía, Luis Ernesto Torres Paulino, Francis Reyes Diloné, Sindy Rosario Santana, María de los Concepción, Manuel Carela López, Mercedes Reyes, Juan Ramón Cabrera, Rogy Figueroa, Dilcia de Peña Green, Yudelka Buret Marcano, Antonia Rosario Ángeles, Belqui Grullón, Ana Virginia Rodríguez Socía y Tania Gómez Rodríguez.

Lo que dijo Jodemu

La presidenta de Judemu, Rosanna Isabel Vásquez Febrillet, rechazó el lunes la paralización laboral por parte de sus compañeros tras considerarlo como "inapropiado e inoportuno al no esperar respuesta de comunicación en curso, no tener el consenso de la mayoría, ni tener organización o persona responsable de la convocatoria".

Resaltó, asimismo, que en estos momentos se está en un momento de incertidumbre en el Poder Judicial donde la mayoría de los titulares de la Suprema Corte de Justicia en proceso de evaluación, confirmación o no, con un Consejo del Poder Judicial recién electo que apenas toma conocimiento de los problemas y las posibles soluciones el colectivo.

En desacuerdo, pero dice reclamos son justos

La presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, Yokaurys Morales Castillo, dijo no estar de acuerdo con el paro, pero que el reclamo proviene de la base de la judicatura "que se hartó" de esperar respuestas a sus reinvindicaciones.

"No es un acto de desesperación, ni es un acto improvisado, es un acto de que la base, porque nosotros no fuimos que convocamos como red, que quede claro, es la base que se hartó de esperar, la espera de la sentencia a nuestro favor. Están desesperados los jueces y los servidores más", sostuvo Morales Castillo.

Expuso que la Red posee aproximadamente 260 jueces que apoyan todo lo que tenga que ver con los reclamos a la dignidad de los servidores judiciales, la aplicación del manual de salario y todas las reivindicaciones que están pendientes.

Recordó que, como asociación, han realizado seis demandas a nivel institucional en reclamo de esas reivindicaciones, las cuales motivaron el llamado a paro y ya han pasado por los tribunales de primera instancia. Actualmente, el caso se encuentra en el Tribunal Superior Administrativo.

Dijo que también la Red estuvo en una mesa de diálogo, la cual los dejó en el "aire" y se les impuso "un manual (de salarios) a medio talle porque a los empleados antiguos no se lo aplicaron".

"No es que estamos de acuerdo con el paro, nosotros estamos de acuerdo con que se abra el diálogo y con que se resuelva la situación porque no es hoy que estamos en eso. Estamos esperando que los tribunales nos dieran respuesta, nos dieron respuesta a favor y el Consejo del Poder Judicial apeló", subrayó.

Hasta el año pasado, el Poder Judicial contaba con 737 jueces y juezas.