Poder Judicial dialoga con jueces que convocaron a paro para el día 21

El presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), Dante Ozuna Mercedes, uno de los participantes en el primer encuentro de diálogo con el Poder Judicial. ( FUENTE EXTERNA )

Una comisión creada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Henry Molina, para dialogar con los jueces que convocaron a un paro pacífico para el próximo 21 de mayo sostuvo su primer encuentro con cinco magistrados, quienes actuaron como canal de comunicación de sus colegas inconformes.

La información la ofreció el presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), Dante Ozuna Mercedes, quien dijo que la reunión se hizo para "tratar una ruta de trabajo en un futuro" y la que ignora todavía porque no se les dijo en la primera reunión "cuál sería".

Dante Ozuna fue uno de los cinco jueces que conversaron con la comisión que, dijo, está integrada por los directores de la Escuela Nacional de la Judicatura y de Comunicaciones, Ángel Brito Pujols y Javier Cabreja, respectivamente.

Sostuvo que la comisión les dejó saber que "se hará un informe por parte de esa comisión designada para presentársela al Consejo del Poder Judicial" y que "hasta ahí llegó la conclusión de la reunión".

La conversación se hizo en la Dirección General de Carrera Judicial, en la sede de la SCJ.

Según el presidente de Adojupa, entre los otros cuatro jueces que acudieron al llamado a diálogo estuvieron la presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, Yokaurys Morales Castillo, y Adriano Taveras.

Explicó que sirvieron "como canal de comunicación" de todos los jueces que apoyan el paro, los que "son más de 300".

"Tomar en cuenta que cualquier decisión que se tome es en base a todos los jueces que están convocando y los servidores judiciales, que son parte muy importante de esta reclamación" Dante Ozuna Mercedes Presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz “

Lo que demandan los magistrados

- Condiciones dignas de trabajo para los jueces y servidores judiciales

de trabajo para los y - Indexación salarial para jueces y servidores judiciales

para y servidores judiciales - Verdadera igualdad

- Reformulación del Manual Salarial

- Movilidad de la Carrera Judicial

- Suplir necesidades de recursos humanos en los distintos tribunales de justicia.

"No sale de la noche a la mañana"

Antes de entrar al lugar de encuentro para el primer diálogo, Ozuna Mercedes, respondió a las críticas de la convocatoria, a menos de dos meses de haberse elegido a los nuevos integrantes del Consejo del Poder Judicial, respondiendo que "la prudencia la da la misma solicitud".

Agregó que las demandas no salen "de la noche a la mañana" debido a que se han hecho en otras ocasiones y no se les ha dado respuesta.