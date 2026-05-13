Desmantelan red acusada de fraude bancario por más de RD$200 millones; hay seis arrestados

A los apresados por fraude bancario se les ocupó tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta. ( IMAGEN DE ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio Público informó este miércoles el arresto de seis personas vinculadas a una estructura criminal que se dedicaba a captar a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a una entidad financiera a la que ocasionaron un perjuicio ascendente a más de RD$200 millones.

Los arrestos se hicieron en nueve operativos simultáneos en el Gran Santo Domingo y en los que se ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta y un arma de fuego sin documentación legal.

Las autoridades también se incautaron de diversas prendas de valor, así como la suma de RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Los detenidos

Los arrestado son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Según una comunicación de prensa de la Procuraduría, las acciones fueron ejecutadas por la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

El operativo, realizado en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética, Dicat, adscrita a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional, incluyó nueve allanamientos simultáneos realizados en el Distrito Nacional y los municipios de Santo Domingo Este y Norte, de la provincia Santo Domingo.

Las autoridades profundizan las investigaciones a fin de identificar otros posibles involucrados, como parte de sus acciones para fortalecer la lucha contra los delitos financieros y tecnológicos.