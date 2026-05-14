Entre pruebas y debates procesales, se realiza primera audiencia del nuevo juicio a Wander Franco

El pelotero de Grandes Ligas Wander Franco al salir de audiencia este jueves. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

Con la exposición de los primeros medios de prueba, debates sobre incidentes procesales y el anuncio de una extensa agenda de audiencias, inició este jueves en el Tribunal Colegiado de Puerto Plata el nuevo juicio de fondo contra el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, acusado de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

Durante la primera jornada, el Ministerio Público comenzó a presentar la acusación y parte de las evidencias con las que busca sustentar el expediente.

El fiscal José Martínez Montán, en representación del órgano acusador, informó que el Ministerio Público continuará incorporando las pruebas documentales de manera gradual, debido al amplio volumen probatorio que dijo sustenta la acusación.

Según explicó, la presentación de estos elementos se realizará por etapas durante el desarrollo del juicio.

“Hoy estuvimos presentando la acusación y parte de los medios de prueba. Como son muchas pruebas, mañana vamos a continuar con la prueba audiovisual y así vamos a ir presentándolas por etapas”, indicó.

La audiencia también estuvo marcada por varios incidentes procesales planteados por las partes. Uno de ellos fue una solicitud de inhibición contra uno de los jueces del tribunal, recurso que fue rechazado por no presentar fundamentos.

Otro de los puntos debatidos estuvo relacionado con la exclusión de algunas pruebas que figuraban duplicadas dentro del expediente, situación que, de acuerdo con el Ministerio Público, se produjo por un error material durante la fase de instrucción.

“Por un error, el juez de instrucción duplicó algunos medios de prueba. Nosotros verificamos esa parte y la excluimos porque estaban repetidas. Eso fue lo único que pasó”, precisó Martínez Montán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-14-at-55528-pm-a7c74db9.jpeg Martha Vanessa Chevalier. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Por su parte, José Tomás Díaz, abogado de la imputada Martha Vanessa Chevalier, madre de la víctima, valoró positivamente el desarrollo de la audiencia.

Sostuvo que el proceso “se está encarrilando como debe encarrilarse, en base al debido proceso”.

Destacó que algunas pruebas admitidas en etapas anteriores no fueron incorporadas en esta nueva fase.

“Esos eran precisamente algunos de los vicios procesales que nosotros veníamos planteando y señalando desde el inicio del proceso”, señaló el abogado.

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Calendario de audiencias

Además de la audiencia celebrada este jueves, el tribunal calendarizó la continuación del proceso para los días viernes 15, lunes 18, miércoles 20, jueves 21, viernes 22 y martes 26 de mayo.

En la jornada de este viernes, el tribunal continuará con la presentación e incorporación de pruebas audiovisuales y testimoniales como parte del conocimiento del caso.

El proceso contra Wander Franco fue reiniciado desde cero luego de que la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata anulara la sentencia de primera instancia y ordenara la celebración de un nuevo juicio.

En el expediente también figura como imputada Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, acusada por el Ministerio Público de presunta explotación sexual comercial y lavado de activos.

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