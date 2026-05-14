Tres hombres son condenados a 10 años de prisión por tráfico ilícito de inmigrantes

Los condenados violaron la ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas. ( FUENTE EXTERNA )

Un tribunal del distrito judicial de Santiago condenó a 10 años de prisión a tres hombres por el tráfico ilícito de 16 inmigrantes haitianos, en un hecho ocurrido en el municipio San José de las Matas, en enero de 2023.

La condena fue dictada contra Víctor José Valenzuela Ortiz, Ronny Gabriel Santana Rosa y José Luis Familia (Dany), quienes, presuntamente asociados, intentaron transportar hacia Santiago a 16 inmigrantes haitianos indocumentados, incluidos dos niños.

Los tres hombres fueron sentenciados a prisión por violar los artículos 1, letra f, y 2, de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio del Estado dominicano.

La normativa define este delito como la facilitación de la entrada, salida, tránsito o paso ilegal de una persona dentro del país o hacia el extranjero, sin cumplir con los requisitos legales, con el propósito de obtener, de manera directa o indirecta, un beneficio financiero o de cualquier otra índole.

En ese sentido, la ley establece penas de entre 10 y 15 años de reclusión, así como multas de entre 150 y 250 salarios mínimos, para quienes sean hallados culpables del delito de tráfico ilícito de migrantes.

Cronología del caso

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2023, cuando Valenzuela Ortiz y Santana Rosa se desplazaban en una yipeta Ford Explorer por las calles de la comunidad Caobanico Inoa, en El Rubio, municipio San José de las Matas.

En ese momento, una patrulla de la Policía Nacional les ordenó detenerse, solicitud que, según las autoridades, fue ignorada por los imputados, quienes emprendieron la huida, provocando una persecución que culminó con la captura de ambos.

Al inspeccionar el vehículo, los agentes descubrieron a los 16 indocumentados apiñados en el interior. Además, encontraron 15 bultos que contenían pertenencias personales de los inmigrantes.

Al profundizar las investigaciones, el Ministerio Público también identificó y arrestó a José Luis Familia, señalado como líder de la estructura criminal, ya que presuntamente tenía a su cargo el cobro del dinero a los inmigrantes y la coordinación de su transporte ilegal en territorio dominicano.