El abogado y comunicador Jordi Veras narró el largo proceso que ha enfrentado durante casi 16 años para impedir que algunos de los condenados por el atentado en su contra, ocurrido en la provincia Santiago el 2 de junio de 2010, obtengan libertad condicional.

El jurista aseguró que, aunque el proceso penal concluyó de manera definitiva en julio de 2017, la lucha no ha terminado debido a las reiteradas solicitudes de beneficios penitenciarios presentadas por algunos de los responsables.

Veras explicó que desde que ocurrió el atentado tuvo que enfrentar más de 60 reenvíos de audiencias, muchos de ellos, según afirmó, provocados por maniobras de los imputados y actuaciones irregulares dentro del proceso, lo que extendió el caso durante siete años hasta obtener una sentencia con autoridad de cosa irrevocablemente juzgada.

Indicó, además, que durante ese período debió someterse a múltiples procedimientos médicos y cirugías, permaneciendo cuatro años sin poder ejercer su profesión de abogado ni sus actividades en los medios de comunicación.

El abogado sostuvo que desde el año 2021 los condenados recluidos en distintos centros penitenciarios han presentado varias solicitudes de libertad condicional, obligándolo a comparecer de manera constante ante los tribunales de ejecución de la pena para oponerse a dichas peticiones.

Nueva solicitud

Informó que el próximo lunes 18 de mayo está pautado el conocimiento de una nueva solicitud presentada por Roberto Zabala Espinosa, condenado a 20 años de prisión. Dicha petición, según dijo Veras, ha sido rechazada en ocasiones anteriores bajo el argumento de que persisten el agravio social y el daño causado a la víctima.

Actualmente, también cumplen condena Engels Manuel Carela Castro (condenado a 20) y Candy Caminero (condenado a 30 años), recluidos en Najayo hombres, provincia San Cristóbal, mientras que Franklyn Reynoso, también condenado a 20 años, permanece en La Vega y ha realizado solicitudes similares.

Veras considera que existe una falta de equilibrio dentro del sistema judicial, asegurando que en muchos casos los condenados reciben más facilidades procesales que las propias víctimas.

"Las víctimas son las que cargan el expediente durante años y luego de obtener una condena tienen que seguir compareciendo, muchas veces lejos de sus hogares, para evitar que quienes cometieron hechos graves obtengan su libertad", expresó.

Llamado a la firmeza

Asimismo, exhortó a quienes atraviesan situaciones similares a mantenerse firmes y dar seguimiento a cada etapa del proceso judicial, señalando que su presencia en cada audiencia no solo responde a una causa personal, sino también a un compromiso con la sociedad y con otras víctimas.

El atentado contra Verás ocurrió cuando llegaba a las instalaciones del entonces Canal 25 para participar en su programa. Un hombre a bordo de una motocicleta le disparó en el rostro. Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que el atentado fue ordenado por el ahora fallecido Adriano Román, quien buscaba venganza porque Verás había representado legalmente a su exesposa, Miguelina Llaverías, también por intento de asesinato.