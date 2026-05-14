Masha pasará otro fin de semana detenida; se le conocerá coerción el lunes

Masha, Alexander Martínez Nolasco, alias "Habilidad", y Karla Julisa, conocida como "Juliquin", quienes fueron detenidos el pasado sábado, imputados de portar armas de fuego sin documentación legal en un vehículo. ( FUENTE EXTERNA )

La exponente urbana Ashley Mariel Sánchez Victoriano, conocida como Masha, y otros dos jóvenes que fueron detenidos el sábado presuntamente con dos pistolas sin documentación legal en el vehículo en que viajaban, pasarán otro fin de semana detenidos sin que se le conozca la medida de coerción que se solicita contra ellos.

Masha, Alexander Martínez Nolasco, alias "Habilidad", y Karla Julisa, conocida como "Juliquin", los tres con menos de 20 años de edad, fueron detenidos el pasado sábado en la tarde, mismo día que se difundió la información por la Policía.

El martes estaba programado conocérseles la solicitud de prisión preventiva , pero el caso que los involucra no apareció en el rol, su abogado Randy Banks también dice que no fueron trasladados al tribunal.

Este jueves, para cuando se reprogramó la solicitud del Ministerio Público, Banks y el otro abogado que representa a los imputados, Josué García, pidieron al juez de Atención Permanente de Santo Domingo Este postergar la audiencia hasta ellos conocer mejor el expediente depositado contra sus clientes.

La vista se postergó para el lunes.

De lo que se les imputa

Masha, Alexander Martínez Nolasco, alias "Habilidad", y Karla Julisa, fueron arrestados mientras se desplazaban en una yipeta Honda CR-V blanca, placa G756066, por Boca Chica, la cual fue retenida para fines de investigación.

Durante el operativo fueron ocupadas dos armas de fuego presuntamente sin documentación legal. Una de las pistolas, según informó la Policía el domingo, le había sido robada una agente de esa institución en el 2018.

Según el expediente, las armas son dos pistolas calibre 9 mm, marca Glock. La primera, con numeración AAHT532, contenía un cargador y cuatro cápsulas; la segunda, con numeración BCDC550, se encontraba sin cargador.

Además, en la consola del vehículo fue hallado un cargador con capacidad para 30 cápsulas, el cual contenía 10 proyectiles en su interior.

Envuelta en otros incidentes, en uno falleció joven

En los últimos meses, la exponente urbana ha estado vinculada en varios incidentes, uno de ellos fatal, con la muerte de la joven Dominique Nathalia Gómez Cabrera, conocida como Dominik Goca, de 22 años, en el mes de febrero de este año.

En el momento que Gómez Cabrera fue impactada por una bala estaba acompañada de Masha y el novio de esta, Jhakomo Hernández, quien cumple prisión preventiva por el homicidio de un joven en enero.

Yhakomo Hernández de la Rosa conducía la yipeta Honda, modelo CRV EX, AWD, del 2018, placa No. G 702718, en la que viajaba Dominik Goca y Masha en el momento que el vehículo fue tiroteado desde otro automóvil.

Al momento de ser detenido luego de la muerte de Dominik Goca, la Policía dijo que el apresamiento se produjo por "haber ocasionado" el fallecimiento, "por heridas de bala a Amenzón Stiven Payano y/o Alexander Payano (a) "Eminen", de 20 años, en enero de este año.

Dos de los hombres que atacaron a tiros a Masha, a su novio y a la hoy occisa fueron ultimados días después por agentes policiales. En octubre del 2025, la pareja fue detenida también al encontrársele marihuana en el vehículo que se trasladaban y por cuyo caso fueron dejados en libertad condicional.