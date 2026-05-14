Envían a prisión a hombre acusado de abuso sexual a una menor; la madre es señalada como cómplice

El hombre deberá cumplir la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, de La Romana. ( FUENTE EXTERNA )

Una jueza de La Romana impuso tres meses de prisión preventiva a un hombre acusado de seducción y de abuso físico, psicológico y sexual contra una adolescente.

El imputado, Richard Mercedes, de 36 años, fue arrestado en flagrante delito y deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Cucama, en La Romana.

En el caso también está implicada la madre de la víctima, a quien se le impuso un mes de prisión preventiva en la cárcel pública para mujeres de Higüey, en la provincia La Altagracia. La mujer está acusada de negligencia en el cuidado de la adolescente y de complicidad en los hechos.

Detalles del caso

De acuerdo con el Ministerio Público, Richard Mercedes mantenía desde hacía aproximadamente un año y medio una relación de pareja con la adolescente de 14 años, a quien habría seducido y llevado a convivir con él en su residencia.

El imputado fue arrestado el pasado 26 de abril de 2026, mientras presuntamente agredía verbalmente a la menor. La detención se produjo luego de que agentes de la Policía Nacional acudieran a la vivienda tras recibir una llamada de auxilio realizada por un familiar de la adolescente a través del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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En cuanto a la madre de la menor, la solicitud de medida de coerción establece que facilitó los medios para que el hombre se llevara a la adolescente a vivir con él en una relación de pareja, lo que, para el órgano acusador, representó una "falta a su deber de cuidado y correcta supervisión de la adolescente".

La instancia judicial señala que las acciones de ambos imputados afectaron el desarrollo psicosocial e integral de la víctima.