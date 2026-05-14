Imponen prisión preventiva a tres hombres por muerte de otro a palos en Villa Tapia

Fotografía que muestra a un hombre en prisión. ( FUENTE EXTERNA )

Una jueza de la provincia Hermanas Mirabal impuso tres meses de prisión preventiva en contra de tres hombres que agredieron a otro a palos, causándole la muerte, en un hecho ocurrido el pasado sábado 9 de mayo, en el sector San José, del municipio Villa Tapia.

La medida de coerción fue impuesta a los nombrados Luis Miguel Díaz Fernández (Chicho), Crispifer Ignacio López Arnaud (Crispi) y Cristian Adoni Moya Vicente, por la muerte a palos del señor Cristian Antonio Díaz Bidó (Papito).

En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público establece que el hecho ocurrió el pasado 9 de mayo de 2026, alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando Díaz Bidó se encontraba en un colmado de la referida localidad.

Detalla que al lugar llegaron los imputados y rodearon a la víctima, procediendo el nombrado Díaz Fernández a agredirlo a palos.

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Díaz Bidó resultó con heridas en diferentes partes del cuerpo que le provocaron la muerte. Los hechos quedaron captados en vídeos de cámaras de seguridad, donde se observa a los imputados portando el palo utilizado para cometer la acción delictiva.

Previo al crimen, los procesados dieron seguimiento a la víctima en los alrededores de la localidad, durante toda la mañana, de acuerdo con los testimonios de familiares del hoy occiso.

Tras ocurrir el caso, la Policía Nacional activó la búsqueda de los imputados, quienes fueron arrestados en la ciudad de Santo Domingo.

Medidas judiciales y lugares de cumplimiento de prisión

La jueza Yudelka de León, del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, dispuso el cumplimiento de la prisión en distintos centros penitenciarios de la región norte del país.

Díaz Fernández cumplirá la medida en la cárcel Juana Núñez, del municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, y López Arnaud en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, mientras que Moya Vicente la cumplirá en el CCR La Isleta, del municipio de Moca, provincia Espaillat.

El Ministerio Público ha calificado los hechos como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.