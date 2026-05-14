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Wander Franco
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Wander Franco vuelve al banquillo por caso de abuso sexual de menor

El beisbolista está siendo procesado por presunto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad

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Wander Franco vuelve al banquillo por caso de abuso sexual de menor
El pelotero Wander Franco en la sala de audiencias del Tribunal Colegiado de Puerto Plata. (DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ)

Los jueces del Tribunal Colegiado de Puerto Plata dieron inicio este jueves al nuevo juicio de fondo contra el pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, acusado de abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

Durante la jornada, el Ministerio Público comenzó la presentación de sus medios de prueba con los que busca sustentar la acusación en contra del deportista.

El proceso judicial reinició desde cero luego de que la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata anulara la sentencia de primera instancia que había condenado a Franco a dos años de prisión suspendida y ordenara la celebración de un nuevo juicio

Detalles del proceso

En este nuevo proceso también figura como imputada Martha Vanessa Chevalier, madre de la víctima, cuya condena de 10 años de prisión igualmente fue anulada por el tribunal de alzada.

Wander Franco enfrenta cargos por presunto abuso sexual en perjuicio de una menor de edad.

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  • En tanto, a la mujer implicada el Ministerio Público le atribuye presuntos delitos de explotación sexual comercial y lavado de activos.

La audiencia se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad, con un amplio dispositivo policial y militar en los alrededores del Palacio de Justicia de Puerto Plata.

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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.