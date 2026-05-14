Yeni Berenice dispone investigar si la Unidad de Violencia agotó los protocolos en caso Esmeralda

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, ordenó la noche de este jueves investigar si la Unidad Integral de Atención a la Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales aplicó correctamente "los protocolos de protección" en el caso de Esmeralda Moronta de los Santos, asesinada a tiros por su expareja en el municipio Santo Domingo Este luego de salir de la dependencia. Fue perseguida por su verdugo Omar Tejeda Guzmán, quien la ultimó a tiros.

Reynoso informó que la investigación busca establecer las actuaciones realizadas por las autoridades luego de que la víctima acudiera a presentar una denuncia por violencia de género, pedir protección y una orden de alejamiento contra su expareja ante la unidad del Ministerio Público ubicada en el sector Alma Rosa I del referido municipio.

La procuradora explicó que el Ministerio Público revisa si fueron agotados todos los procedimientos previstos para la atención y protección de víctimas, conforme a los protocolos institucionales vigentes. También lamentó el hecho y externó el pésame para los familiares de la víctima de feminicidio.

El caso ha generado atención debido a que Moronta de los Santos había acudido horas antes a la dependencia especializada acompañada de una amiga, en busca de asistencia por presuntas amenazas o agresiones de su expareja, Omar Tejeda Guzmán.

Evaluación interna

La magistrada indicó que, además del esclarecimiento del feminicidio, las pesquisas incluyen una evaluación interna sobre la respuesta institucional ofrecida a la víctima tras la denuncia.

Reynoso sostuvo que el objetivo es determinar si se cumplieron todos los pasos establecidos para prevenir situaciones de alto riesgo en casos de violencia de género.

La víctima, de 33 años, murió tras ser atacada a tiros en un colmado del sector Alma Rosa, en Santo Domingo Este, donde intentó refugiarse. Dejó en la orfandad a dos hijos menores de edad, uno de ellos procreados con su expareja.

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