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muerte ambientalista Tireo
muerte ambientalista Tireo

Condenan a dos hombres por muerte de ambientalista que denunciaba daños al río Tireo

La condena se produce tras la denuncia de daños ambientales en el río Tireo, atribuidos a los sentenciados

Un tercer implicado fue descargado

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Condenan a dos hombres por muerte de ambientalista que denunciaba daños al río Tireo
El río Tireo atraviesa Constanza. (ARCHIVO)

El Tribunal Colegiado del distrito judicial de Constanza condenó a penas de siete y 15 años de prisión a dos hombres hallados culpables por el homicidio de un ambientalista, ocurrido el 11 de abril de 2024 en Tireo Abajo, provincia La Vega.

Los jueces hallaron culpable a Reinaldo Cruz, a quien impusieron una condena de siete años de prisión por homicidio voluntario, además del pago de una indemnización de 10 millones de pesos a favor de los familiares de la víctima.

En tanto, Andy José Antonio Payano, conocido como "el Guardia", recibió la pena más severa, de 15 años de prisión, junto al pago de otros 10 millones de pesos por su participación en el crimen.

Ambos fueron condenados por sus vínculos con el crimen de José Francisco Ortiz, quien había denunciado presuntos daños ambientales atribuidos a los hoy sentenciados, relacionados con la extracción de materiales en el cauce del río Tireo.

Descargan a tercer implicado

Por el mismo caso, Félix Antonio Bello Olguín, alias "el Cojo", fue descargado luego de que el tribunal considerara que no existían pruebas suficientes que lo vincularan de manera directa con el homicidio.

  • El abogado de la familia del occiso informó que estudiará de manera íntegra la sentencia emitida por el tribunal para evaluar si recurrirá la decisión en apelación.
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Egresado de Comunicación Social de la Universidad Dominicana O&M. Tiene más de una década de ejercicio periodístico. Padre orgulloso de Lía y Eva.