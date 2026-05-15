El tribunal que conoce el juicio de fondo contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente víctima de abuso sexual, estableció el calendario de audiencias que marcará el desarrollo del proceso judicial iniciado ayer.

El Ministerio Público comenzó el proceso con la presentación de sus medios de prueba, incluyendo pruebas documentales, como documentos y pericias, así como pruebas ilustrativas, audiovisuales y materiales sobre la investigación por alegadamente abusar psicológica y sexualmente de una adolescente.

De acuerdo con el cronograma fijado por los jueces del Primer Tribunal Colegiado de Puerto Plata, para hoy y el lunes 18 de mayo, el órgano acusador continuará hasta culminar la presentación de todas sus pruebas.

Te puede interesar Entre pruebas y debates procesales, se realiza primera audiencia del nuevo juicio a Wander Franco

Testimonio del pelotero

El proceso judicial reinició desde cero luego de que la Corte de Apelación de la Cámara Penal de Puerto Plata anulara la sentencia de primera instancia que había condenado a Franco a dos años de prisión suspendida y ordenara la celebración de un nuevo juicio.

El miércoles 20 de mayo corresponderá el turno a la defensa técnica de Franco, que presentará sus pruebas documentales y testimoniales, con tres testigos acreditados.

El jueves 21 de mayo será el turno de la defensa técnica de Chevalier, que igualmente presentará pruebas documentales y testimoniales con tres testigos acreditados.

Para el viernes 22 de mayo las partes presentarán sus alegatos de clausura y conclusiones finales, iniciando con el Ministerio Público, seguido por la defensa técnica de Franco y posteriormente la defensa de Chevalier. Tras escuchar a las partes, el tribunal se retirará a deliberar.

El martes 26 de mayo está pautada la oralización de los motivos y la decisión adoptada por el tribunal. Además, se fijó para el martes 16 de junio de 2026 la entrega formal de la sentencia íntegra.

Con este calendario, el tribunal busca concentrar en varias jornadas consecutivas el conocimiento completo del proceso hasta la emisión del fallo.