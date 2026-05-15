Conocerán medida de coerción contra hombre acusado de matar a su hijastra de ocho meses en San Cristóbal
La autopsia indica que la menor falleció por el Síndrome del Niño Maltratado, con múltiples lesiones evidentes
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra Joel Carmona Pinales, de 25 años, acusado de homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie contra su hijastra de ocho meses, Lauren Bonilla.
El hecho ocurrió el pasado 19 de abril en el sector Jeringa, de la referida provincia, donde el imputado residía junto a la madre de la menor desde hacía poco tiempo, según informó el Ministerio Público.
¿Qué declaró Joel Carmona Pinales sobre los hechos?
A su llegada al tribunal, Carmona Pinales aseguró que es inocente de los hechos que se le imputan y negó haber provocado la muerte de la bebé.
- De acuerdo con el expediente acusatorio, la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor falleció a causa del "Síndrome del Niño Maltratado".
Detalles del hecho
El informe forense establece que la niña presentaba fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar, además de huellas de mordedura humana compatibles con la dentición del imputado.
Asimismo, el cadáver mostraba deformidad facial derecha producto de contusiones y edema, así como marcas de mordeduras en la mandíbula y el cuello, conforme al comunicado emitido por el órgano acusador.
El Ministerio Público sostiene que los hechos ocurrieron dentro de una vivienda ubicada en el sector Jeringa y, debido a la gravedad del caso, solicita prisión preventiva contra Carmona Pinales mientras avanzan las investigaciones.