Conocerán medida de coerción contra hombre acusado de matar a su hijastra de ocho meses en San Cristóbal

Fotografía de archivo de Lauren Bonilla, la bebé de 8 meses que fue ultimada en la provincia San Cristóbal. Las autoridades señalan a la pareja sentimental de la madre de la niña, Joel Carmona, como presunto responsable de su muerte. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá este viernes la solicitud de medida de coerción contra Joel Carmona Pinales, de 25 años, acusado de homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie contra su hijastra de ocho meses, Lauren Bonilla.

El hecho ocurrió el pasado 19 de abril en el sector Jeringa, de la referida provincia, donde el imputado residía junto a la madre de la menor desde hacía poco tiempo, según informó el Ministerio Público.

¿Qué declaró Joel Carmona Pinales sobre los hechos?

A su llegada al tribunal, Carmona Pinales aseguró que es inocente de los hechos que se le imputan y negó haber provocado la muerte de la bebé.

De acuerdo con el expediente acusatorio, la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor falleció a causa del "Síndrome del Niño Maltratado".

Detalles del hecho

El informe forense establece que la niña presentaba fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar, además de huellas de mordedura humana compatibles con la dentición del imputado.

Asimismo, el cadáver mostraba deformidad facial derecha producto de contusiones y edema, así como marcas de mordeduras en la mandíbula y el cuello, conforme al comunicado emitido por el órgano acusador.

El Ministerio Público sostiene que los hechos ocurrieron dentro de una vivienda ubicada en el sector Jeringa y, debido a la gravedad del caso, solicita prisión preventiva contra Carmona Pinales mientras avanzan las investigaciones.