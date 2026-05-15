Henry Molina convoca al Consejo del Poder Judicial ante reclamos de jueces y anuncio de paro nacional

Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia y presidente del Consejo del Poder Judicial. ( ARCHIVO )

El presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Henry Molina, convocó a los integrantes del Consejo para una sesión el próximo 19 de mayo. Esta medida surge tras un encuentro realizado el pasado 13 de mayo, donde diversos magistrados expusieron inquietudes sobre los desafíos del ejercicio judicial en un ambiente de creciente tensión interna.

La convocatoria se produce en un contexto crítico, luego de que cerca de 300 magistrados anunciaron un paro pacífico de labores para el 21 de mayo.

Los jueces denuncian una renuncia "masiva" de servidores judiciales provocada por condiciones de trabajo extremas y una compensación salarial que califican como "pobre y deficiente". Asimismo, cuestionan el incremento de gastos en el presupuesto del Poder Judicial para celebrar eventos.

Según los convocantes, la falta de reposición del personal que abandona sus puestos ha generado una sobrecarga laboral insostenible para quienes permanecen en el sistema.

Ruta de diálogo y demandas

Como canal de comunicación, una comisión creada por Molina sostuvo una primera reunión con cinco representantes de los jueces. En dicho encuentro se planteó una "ruta de trabajo" para evaluar el pliego de demandas.

Ante este escenario, Molina ha manifestado su compromiso de escuchar y dialogar.

"Asumimos este proceso con apertura, responsabilidad y voluntad de escucha, conscientes de que el fortalecimiento institucional también requiere atender las necesidades y expectativas de las personas que sostienen diariamente el servicio judicial", dijo Molina en un mensaje interno dirigido a los más de 7,000 empleados del Poder Judicial, entre ellos los más de 730 jueces en todo el país.

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