Miguel Ángel Araujo, padre de la niña Milianny Linarez, valoró positivamente la imposición de tres meses de prisión preventiva contra Yoleydi Linarez Araujo, acusada de quitarle la vida a su hija de seis años el pasado 11 de marzo en la provincia San Cristóbal.

Asimismo, aseguró que durante la audiencia la imputada incurrió en contradicciones al ofrecer su versión de los hechos.

"Cuando a ella le preguntaron la versión, ella hasta se equivocó. Dijo, 'no, la encontré tirada en la habitación'. Y después, no, dizque en el baño. Ahí metió la pata también. Ellos querían investigación. Se está investigando", expresó Araujo a su salida del tribunal.

Detalles confirmados sobre la muerte de Milianny Linarez

Este viernes, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia dictó la prisión preventiva contra la imputada, medida que deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones.

De acuerdo con el órgano acusador, el informe de autopsia realizado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor falleció a causa de "asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios", estableciendo una muerte violenta de etiología homicida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-13751-pm-2-b60f03a7.jpeg Yoleydi Linarez Araujo, madre acusada de asfixiar a su niña de 6 años.

Reacciones y acciones judiciales en San Cristóbal

La abogada del padre de la menor, Disleidy Miliano, sostuvo que el tribunal realizó una correcta valoración de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, entre ellas más de 25 elementos probatorios y el certificado emitido por el Inacif.

"Ella no murió de un golpe en la cabeza. Murió de asfixia. La asfixia se provocó por dos formas, primero por el cuello y terminó por la nariz y la boca." Disleidy Miliano. Abogada. “

En tanto, la fiscal investigadora del caso, Laura Segura, reiteró que el Ministerio Público continuará actuando con firmeza en los casos que involucren agresiones contra niños, niñas y adolescentes en la provincia San Cristóbal.