La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva contra Yoleydi Linarez Araujo, acusada de quitarle la vida a su hija de seis años el pasado 11 de marzo en la comunidad Sabana Toro.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones del caso.

Según el Ministerio Público, la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor falleció por "asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios", estableciendo que se trató de una muerte violenta de etiología homicida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-13751-pm-ed1c51c6.jpeg Momento en que sale de la sala de audiencias Yoleydi Linarez Araujo, acusada de asfixiar a su hija el pasado 11 de marzo, un hecho ocurrido en la provincia San Cristóbal. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO)

El órgano acusador sostiene que el hecho ocurrió dentro de la vivienda de la acusada durante la mañana del mismo día en que la niña fue trasladada a un centro de salud.

Valoran decisión

El padre de la menor, Miguel Ángel Araujo, valoró la decisión adoptada por las autoridades, aunque aboga para que continúen las investigaciones en torno al caso.

Según Araujo, durante la audiencia la imputada habría mantenido la versión de que encontró a la niña sin vida en el suelo, pero posteriormente ofreció versiones distintas sobre el lugar del hallazgo, señalando primero una habitación y luego un baño.

"Cuando a ella le preguntaron la versión, ella hasta se equivocó. Dijo, no, la encontré tirada en la habitación. Y después, no, dique en el baño. Ahí metió la pata también", expresó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-115036-am-f47d0ebe.jpeg Miguel Ángel Araujo,padre de la menor fallecida. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-115300-am-4123cb37.jpeg Disleidy Miliano,abogada del padre de la menor. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/15/whatsapp-image-2026-05-15-at-115447-am-0ed4fa3b.jpeg Laura Segura, representante del Ministerio Público. (DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO) ‹ >

En ese sentido, la abogada del padre de la menor, Disleidy Miliano, afirmó que el tribunal habría realizado una "justa aplicación de las normas", tomando en cuenta las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

Señaló que el órgano persecutor presentó más de 25 elementos probatorios que sustentan la solicitud de medida de coerción. Entre estos, se destaca el certificado del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el cual establece que la muerte de la menor fue violenta y de tipo homicida.

"Ella no murió de un golpe en la cabeza. Murió de asfixia. La asfixia se provocó por dos formas: primero por el cuello y terminó por la nariz y la boca", explicó.

De su lado, la fiscal Laura Segura, en representación del Ministerio Público, reiteró que se mantendrán firme persiguiendo y exigiendo justicia contra todas las personas que atenten contra la integridad de la infancia, niñez y adolescencia en la provincia San Cristóbal.