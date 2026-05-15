Este viernes continúa el conocimiento de coerción contra mujer acusada de asfixiar a su hija en San Cristóbal

Vista de Yoleydi Linarez Araujo el sábado 9 de mayo del 2026 mientras se encontraba en la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Cristóbal conocerá este viernes, a partir de las 9:00 de la mañana, la solicitud de medida de coerción contra Yoleydi Linarez Araujo, acusada de causar la muerte de su hija de seis años, Milianny Linarez, en un hecho ocurrido el pasado 11 de marzo en la comunidad Sabana Toro.

La audiencia había sido aplazada en dos ocasiones debido a solicitudes realizadas por la defensa de la imputada, entre ellas, la preparación de presupuestos y la entrega de documentos pendientes.

Detalles confirmados por el Ministerio Público y el Inacif

Según el Ministerio Público, la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la menor falleció por "asfixia por sofocación por obturación de orificios respiratorios", estableciendo que se trató de una muerte violenta de etiología homicida.

El órgano acusador sostiene que el hecho ocurrió dentro de la vivienda de la acusada durante la mañana del mismo día en que la niña fue trasladada a un centro de salud.

¿Qué declaró Yoleydi Linarez Araujo sobre la muerte de su hija?

En las primeras declaraciones ofrecidas por Linarez Araujo, esta aseguró que había salido por unos minutos a un colmado y que al regresar encontró a la menor tirada en el baño sin signos vitales, presentando el caso como un accidente.

No obstante, el Ministerio Público afirma que esa versión habría sido utilizada como una coartada para ocultar el crimen. De acuerdo con el expediente de solicitud de medida de coerción, la imputada presuntamente salió "unos 20 minutos a un establecimiento comercial y al retornar fingió encontrar a la víctima sin signos vitales, tirada en el suelo en el interior del baño, simulando una causa distinta de la muerte".

El Ministerio Público solicita prisión preventiva contra la acusada mientras continúan las investigaciones del caso.