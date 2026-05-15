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Fraude bancario
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Piden un año de prisión preventiva para tres nuevos arrestados en caso de presunta estafa a un banco

La audiencia de medida de coerción fue aplazada hasta el lunes

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    Piden un año de prisión preventiva para tres nuevos arrestados en caso de presunta estafa a un banco
    Un hombre esposado caminando. (DIARIO LIBRE / FOTO DE ARCHIVO)

    El Ministerio Público arrestó a tres nuevos implicados tras una presunta estafa contra una entidad bancaria, elevando a nueve los vinculados a un supuesto fraude que superó los 200 millones de pesos, según las autoridades.

    Así lo explicó la fiscal Lewina Tavarez, de la Dirección Nacional de Investigaciones de Delitos Financieros, quien agregó que el Ministerio Público pidió un año de prisión preventiva como medida de coerción y que la audiencia fue aplazada hasta el lunes a las 9:00 de la mañana para que las defensas conozcan el expediente acusatorio.

    Al salir de la audiencia de solicitud de medidas de coerción, la fiscal Tavarez detalló que, de los tres nuevos arrestados por el caso, uno se entregó voluntariamente. El órgano acusador no dijo los nombres de los apresados ni adelantó si pedirá la fusión de las medidas para los nueve acusados en total.

    • Por el caso, los seis primeros arrestados fueron Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.
    RELACIONADAS

    Los imputados fueron detenidos el miércoles durante un operativo desplegado en Santo Domingo por estar involucrados en el caso.

    Detalles del operativo y bienes incautados

    La fiscal Tavarez explicó que la calificación jurídica del caso fue enmarcada en delitos como la estafa y el lavado de activos, que están vinculados a ilícitos de alta tecnología.

    En el operativo, las autoridades ocuparon tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de marcas, incluyendo Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de 408,186 pesos en efectivo, así como más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.

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