Extraditan otro dominicano a EE. UU.; es acusado de tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas

Las autoridades dominicanas extraditaron hacia Estados Unidos a un dominicano acusado de tráfico internacional de drogas, lavado de activos y otros delitos vinculados al crimen organizado transnacional.

Se trata de Frank Maiky Báez Guerrero, de 30 años, quien fue entregado a oficiales estadounidenses en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA), tras ser requerido por un tribunal del Distrito de Massachusetts.

De acuerdo con las autoridades, Báez Guerrero enfrenta cargos por presuntamente operar una empresa criminal dedicada al tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas, además de asociación delictuosa para el lavado de activos, posesión y distribución de sustancias narcóticas y uso ilegal de instalaciones de comunicación.

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El extraditable fue arrestado en marzo de este año durante un operativo conjunto encabezado por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, realizado en el sector Las Marías, municipio de Baní, provincia Peravia.

La entrega fue ejecutada por la Procuraduría General de la República (PGR) y la DNCD, con el apoyo de agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (U.S. Marshals), luego de una resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia y mediante el decreto presidencial 240-26, que autorizó su extradición.

Cooperación entre RD y Estados Unidos contra el narcotráfico

El decreto establece que Báez Guerrero no podrá ser juzgado por delitos distintos a los que motivaron su entrega a las autoridades estadounidenses.

Las autoridades destacaron que esta extradición forma parte de los acuerdos de cooperación entre la República Dominicana y Estados Unidos para combatir el narcotráfico, el lavado de activos y otras estructuras del crimen organizado internacional.