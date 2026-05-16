El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para la mañana del lunes 18 de mayo el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra tres de los seis acusados de estafar a un banco con más de 200 millones de pesos.

La decisión fue tomada para que los abogados de la defensa puedan preparar sus presupuestos y conocer el expediente de los involucrados en el proceso.

Los nuevos imputados en el caso son: Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, quienes fueron arrestados en las últimas horas por las autoridades competentes.

El Ministerio Público (MP) solicita un año de prisión preventiva para los acusados de participar en la presunta red y que el caso sea declarado complejo.

En ese sentido, el órgano persecutor solicitará que se unifique el expediente para el conocimiento de la medida de coerción.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/16/whatsapp-image-2026-05-16-at-110132-am-1-dc7c4e0e.jpeg El abogado Franklin Amarante Martínez, representa a uno de los imputados. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/16/whatsapp-image-2026-05-16-at-110132-am-b96f0494.jpeg El abogado Franklin Monegro afirmó que su defendido es inocente. (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO) ‹ >

Los demás imputados son: Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Defienden inocencia de los acusados

El abogado Franklin Monegro, representante de uno de los imputados, afirmó que su cliente es inocente y está siendo víctima del proceso.

Aunque rehusó ofrecer el nombre de su defendido, alegando la protección de la integridad física de sus familiares, señaló que este no guarda ninguna relación con la presunta estafa, pese a ser acusado por el Ministerio Público de lavado de activos y estafa ciberelectrónica.

"Nosotros esperamos justicia y que se aclaren los hechos. Mi cliente es una víctima de este proceso", enfatizó.

Asimismo, el abogado Franklin Amarante Martínez, representante de otro de los acusados, aseguró que las autoridades están violando el debido proceso en torno al caso.

En ese sentido, expresó su rechazo a la posible unificación de los expedientes para el conocimiento de la medida de coerción, así como al aplazamiento de la audiencia para este lunes, debido al poco tiempo que tiene la defensa para prepararse.

"Estaremos aquí en pie de lucha. Si tenemos que solicitar un aplazamiento para hacer una mejor defensa de nuestro cliente, lo haremos", expresó.

Para el Ministerio Público, los delitos atribuidos a la presunta red criminal están vinculados a estafa, lavado de activos e ilícitos de alta tecnología.

Durante un operativo contra los imputados, las autoridades ocuparon tres vehículos de alta gama, más de 25 relojes de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, la suma de 408,186 pesos en efectivo, así como más de 10 computadoras portátiles y 15 teléfonos móviles.