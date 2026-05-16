Diputada Dilenia Santos asegura se trabaja en reformas legales ante ola de feminicidios en el país

La diputada Dilenia Santos ofreció declaraciones a miembros de la prensa. ( DIARIO LIBRE/CÉSAR JIMÉNEZ )

En medio de la preocupación nacional por los casos de feminicidios en República Dominicana, la diputada por Santiago, Dilenia Santos, afirmó que desde el Congreso Nacional se impulsan proyectos de leyes y modificaciones a normativas vigentes para contribuir a la reducción de estos hechos de violencia contra las mujeres.

La legisladora habló con periodistas de Santiago durante una actividad encabezada por la vicepresidenta Raquel Peña en la Gran Arena del Cibao.

Las declaraciones se producen en un contexto marcado por recientes casos de feminicidios que han generado indignación y debate público en el país.

Uno de los hechos más recientes fue el asesinato de Esmeralda Moronta de los Santos, de 33 años, ocurrido en Santo Domingo Este, luego de que acudiera a denunciar presunto acoso y amenazas por parte de su expareja ante una unidad de violencia de género.

Tras salir de hacer la denuncia, la mujer fue perseguida y asesinada a tiros por el agresor.

Fortalecer la protección a las mujeres

El caso provocó cuestionamientos sobre la efectividad de los protocolos de protección a víctimas de violencia de género y motivó incluso investigaciones internas por parte de las autoridades judiciales.

En ese escenario, Dilenia Santos sostuvo que se hace urgente fortalecer el marco legal y los mecanismos de prevención para evitar que continúen ocurriendo tragedias similares.

"Estamos trabajando en proyectos de leyes y en modificaciones a leyes actuales para contribuir a disminuir los feminicidios y reforzar la protección de las mujeres", expresó la congresista al ser abordada por los comunicadores.

La diputada indicó que las iniciativas buscan reforzar medidas de protección, mejorar el seguimiento a denuncias y endurecer acciones preventivas frente a casos de violencia intrafamiliar y de género.

Diversos sectores sociales y organizaciones han advertido sobre el incremento de los feminicidios en el país durante 2026, mientras continúan los llamados a fortalecer la respuesta institucional ante las denuncias de amenazas y violencia contra mujeres.