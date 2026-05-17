Crisis en alcaldía de Las Charcas: vicealcaldesa asumirá cargo y alcalde denuncia "golpe de Estado"

La vicealcaldesa de Las Charcas, en Azua, Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte, dice tomará posesión este lunes y Fedomu y alcalde Brennis Jonathan Fontanez le advierten que se abstenga de hacerlo. ( FUENTE EXTERNA )

Un conflicto político se ha desatado en el ayuntamiento del municipio de Las Charcas, en la provincia de Azua, luego de que la Sala Capitular juramentara el pasado viernes a la vicealcaldesa Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte como nueva alcaldesa, tras la supuesta renuncia del alcalde Brennis Jonathan Fontanez, quien negó haber dimitido.

Sánchez Agramonte afirmó que Fontanez presentó una carta de renuncia "irrevocable" dirigida al Concejo de Regidores, documento que —según explicó— fue leído y aprobado durante una sesión el 24 de abril en la que el propio alcalde estuvo presente.

"Esa misiva fue leída por el presidente de la Sala Capitular en presencia del alcalde, aprobada y ya luego, después de cerrada la sesión, no sé qué habrá pasado en el alcalde, qué motivo lo ha llevado a retractarse, pero realmente eso ha sido todo", sostuvo Sánchez Agramonte" Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte Vicealcaldesa de Las Charcas, de Azua “

Tras negar su renuncia, Fontanez adelantó que acudirá a la justicia para invalidar la juramentación de Sánchez Agramonte, la que calificó como un "golpe de Estado" sin precedente en el país.

Asimismo, el presidente de la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) y alcalde de Samaná, Nelson Núñez, expresó su rechazo a lo que tildó "un intento de despojar de su cargo al alcalde del municipio de Las Charcas, en la provincia de Azua".

Núñez denunció que el pasado viernes 15 de mayo, la vicealcaldesa, quien es reformista, y tres regidores intentaron darle un golpe de Estado a Brennis Jonathan Fontanez, quien es perremeísta.

Atribuyó la juramentación de Sánchez Agramonte a "un supuesto acuerdo de aposento" para destituir a Fontanez, lo que, a su entender "carece de legalidad y vulnera el principio de autodeterminación de los votantes" del municipio.

"Los involucrados en la trama contra el alcalde Brennis Jonathan Fontañéz [sic] Martínez son la vicealcaldesa Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte y los regidores Stiven Abel Báez Terrero, Kelvin Alberto Soler González y Yorbin José Sánchez Guillén, quienes se valieron de un supuesto acuerdo de aposento para destituirlo"" Nelson Núñez Presidente de Fedomu “

Asegura tomará posesión este lunes

Entrevistada vía telefónica, la vicealcaldesa Rocío Elizabeth Sánchez Agramonte afirma que el alcalde debe someter ante los tribunales a quien entiende le falsificó su firma. Adelantó también que "en las próximas horas", de este lunes, tomará posesión.

"Si él (el alcalde) entiende que les fueron vulnerados sus derechos, como él alega que le han querido dar un golpe de Estado él simplemente tiene que proceder por las vías correspondientes legales para que él demuestre que esa firma no fue él que la estampó y que proceda legalmente contra el que entiende le falsificó su firma", indicó Sánchez Agramonte.

Sostuvo que la carta de renuncia se conoció en esa sesión del 24 de abril como último punto luego de la presentación de memoria del alcalde.

Explicó que su juramentación se hizo el viernes porque la ley otorga 15 días hábiles para que la Sala Capitular lo haga.

Dijo que la Sala Capitular está compuesta por cinco regidores, dos del PRM, dos del PLD y uno de la Fuerza del Pueblo. El presidente actual de la Sala Capitular, que fue escogido el 24 de abril, es de la Fuerza del Pueblo. Se estableció que se llama Steven Báez Terrero.

Fedomu dice tratará de impedirlo

El presidente de Fedomu, Nelson Núñez, dijo a Diario Libre que notificará un acto a la vicealcaldesa para que se abstenga de asumir como alcaldesa porque sería una "posición ilegal",

Dijo también que someterán un recurso al Tribunal Administrativo este lunes o el martes "para dejar sin efecto esa medida que ellos (la Sala Capitular) han tomado".