Samuel Pereyra anuncia acciones legales por extorsión y difamación

El expresidente ejecutivo del Banco de Reservas y actual presidente de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa), Samuel Pereyra, informó este domingo que inició acciones legales en el estado de Florida, Estados Unidos, contra el abogado dominicano Carlos Rubio, a quien acusa de extorsión, difamación y uso indebido de información e imágenes relacionadas con su persona y su familia, incluyendo a sus hijos menores de edad.

A través de una declaración pública, Pereyra explicó que la decisión responde a una serie de acciones que calificó como un "esquema de chantaje", alegando que, tras negarse a entregar una "ayuda económica", Rubio habría iniciado "ataques sistemáticos a través de redes sociales" con el propósito de afectar su reputación y exponer a su entorno familiar.

"He decidido recurrir a las instancias legales correspondientes, incluyendo jurisdicciones internacionales, con el propósito de proteger mis derechos y los de mi familia, así como de establecer un precedente frente a este tipo de conductas", expresó.

Pereyra sostuvo que respeta plenamente la libertad de expresión y el derecho a la crítica responsable, pero afirmó que esas garantías no pueden utilizarse para difundir informaciones falsas ni ejercer presión con fines económicos indebidos.

Manifestó que durante sus años de vida pública nunca había considerado necesario responder públicamente a ataques o comentarios de terceros, pero aseguró que la situación actual lo obligó a pronunciarse.

Llamado a la sociedad

"Una cosa es aceptar los ataques que usualmente vienen con la exposición pública y otra muy diferente es permitir que utilicen lo más sagrado que tengo en la vida, mi familia, para tratar de extorsionarme", indicó.

Hizo un llamado a empresarios, políticos, funcionarios públicos, periodistas y demás sectores de la sociedad a rechazar los esquemas de chantaje y extorsión.

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