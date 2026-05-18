Las peticiones incidentales de los abogados del exprocurador general de la República Jean Alain Rodríguez continuaron este lunes a más de un un año de ser apoderado el Segundo Tribunal Colegiado para conocer el juicio de fondo al exfuncionario, cuyas juezas no han podido conocer el fondo del expediente por corrupción.

El último que se conoció durante la mañana de este lunes estuvo relacionado a una petición que las mismas magistradas habían resuelto hace un año, en mayo del 2025, sobre un representante del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP).

"Toda esa discusión se puede recoger en esa acta de audiencia", dijo la jueza Yissell Soto, al referirse a que ya habían decidido sobre las calidades de los representantes del equipo de abogados querellantes que acudieron en la primera audiencia del juicio de fondo en ese tribunal, el 1 de mayo del 2025.

Carlos Balcácer, que encabeza la defensa de Rodríguez, alegó que la nueva ley del Código Procesal Penal establece una nueva figura que no estaba contemplada cuando se denegó el rechazo de los abogados a los representantes del equipo de recuperación del dinero proveniente de la corrupción.

Balcácer sostuvo que Manuel Conde, quien estuvo presente por primera vez en la audiencia en representación del equipo, tenía que tener un mandato especial para representar al Estado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-18-at-41238-pm-1b03b0d1.jpeg El exprocurador general Jean Alain Rodríguez. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/caso-jean-alain-juezas-vuelven-a-rechazar-incidente-decidido-en-2025-f7ee45e9.jpeg Carlos Balcácer, abogado de Jean Alain Rodríguez. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/alfredo-alexander-solano-augusto-foto-joliver-brito-01-2af4e22a.jpg El acusado Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo del Ministerio Público. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

El tribunal rechazó la solicitud, al argumentar que en mayo del 2025, los abogados Alejandro Ayala y Carlos Franjul, quienes representaron al equipo de ERPP dieron calidades por Conde, por Amaury Oviedo, Carlos González y Fernando Henríquez, quienes desde ese entonces iban a representar al Estado dominicano.

Luego de las magistradas Claribel Nivar, Clara Sobeyda Castillo y Yissell Soto rechazar de nuevo la petición, los abogados sometieron un recurso de oposición, en el cual las juezas ratificaron su decisión.

El incidente por los representantes del ERPP en la audiencia de mayo del 2025 se produjo luego de la renuncia de esa parte querellante del abogado Jorge Luis Polanco.

Solicitan anular acusación

La defensa de Jean Alain Rodríguez pidió luego de negarse el primer incidente del día, anular la acusación contra su defendido por violarse el debido proceso y sus derechos fundamentales.

Nelys Rivas, otra de las abogadas de Rodríguez, argumentó en la solicitud que contra su cliente se ha violado el debido proceso y sus derechos fundamentales.

Citó que se le detuvo en junio del 2021 sin antes avisársele y pese a presentarse ante la Procuraduría General y se le prohibió también salir del país sin una orden judicial.

Sostuvo que la normativa procesal dispone que debe informársele de los hechos y de la investigación.

Asimismo, sostuvo que el Ministerio Público filtró detalles de la acusación a la prensa sin que se le notificara el expediente al acusado.

El Segundo Tribunal Colegiado fue apoderado del juicio de fondo luego de que la defensa de Jean Alain recusara a los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, a los que imputó de imparcialidad y prevaricación.

El expediente de una presunta estafa al Estado de más de 6 mil millones de pesos, que el próximo mes cumplirá cinco años conociéndose en los tribunales, fue enviado a juicio de fondo el 28 de junio del 2024 por el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.