Tribunal dicta tres meses de prisión preventiva a "Masha" por porte ilegal de armas

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva contra la exponente urbana, Ashley Mariel Sánchez Victorino, de 19 años, conocida como "Masha", por porte ilegal de armas de fuego.

La medida de coerción también fue dictada contra Alexander Martínez Nolasco, de 18 años, y Karla Julisa Rodríguez, de 19, quienes fueron arrestados junto a la urbana el pasado 9 de mayo mientras se desplazaban en una yipeta marca Honda CRV, por la avenida Mella, en el sector Andrés, del municipio Boca Chica.

Los imputados deberán cumplir la prisión preventiva en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en la provincia San Cristóbal.

Detalles sobre el caso

Según el Ministerio Público (MP), los acusados portaban de manera ilegal dos armas de fuego que fueron ocupadas durante la requisa del vehículo, el cual era conducido por Karla Julisa Rodríguez.

El órgano persecutor explicó que en la yipeta fueron halladas dos pistolas calibre 9 milímetros, ambas marcas Glock. La primera tenía un cargador con cuatro cápsulas, mientras que la segunda estaba sin cargador.

Asimismo, indicó que en el área de la palanca de cambios fue encontrado un cargador negro con capacidad para 30 cápsulas, el cual contenía 10 municiones.

La medida de coerción fue impuesta por la jueza Karen Casado Minyety, tras evaluar las pruebas documentales, testimoniales y materiales presentadas por el Ministerio Público durante la audiencia.