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Indhira Carolina Beltré
Indhira Carolina Beltré

Solicitan prisión preventiva para hombre acusado de matar a una mujer en La Toronja

Indhira Carolina Beltré fue ultimada el domingo; imputan a Camilo Rodríguez

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    Solicitan prisión preventiva para hombre acusado de matar a una mujer en La Toronja
    Momento en que fue capturado Camilo Rodríguez en el sector Riviera del Caribe en Santo Domingo Este. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio Público solicitó este lunes medida de coerción de prisión preventiva para un hombre acusado de ultimar a una mujer en el sector La Toronja, en el municipio Santo Domingo Este.

    El acusado es Camilo Rodríguez, de 52 años, imputado por quitarle la vida a Indhira Carolina Beltré, de 33 años, en un hecho ocurrido la mañana de ayer en una casa del callejón 7 de la calle Duarte, en el referido sector.

    Tras cometer el delito, Rodríguez emprendió la huida y fue apresado horas después por la Policía en el sector Riviera del Caribe, en el mismo municipio.

    De acuerdo a informes preliminares, Beltré murió por heridas ocasionadas con un arma blanca.

    Imairy Sánchez, pariente de la occisa, declaró a la prensa que el acusado y la víctima estaban separados desde hace un tiempo, sin embargo, mantenían un trato cordial.

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    Casos recientes de feminicidio

    Con este caso, suman al menos dos feminicidios ocurridos en Santo Domingo Este en los últimos cinco días.

    La cifra alcanza los 30 feminicidios en los primeros meses de 2026, según datos extraoficiales.

    • Destacan los casos recientes de Indhira Carolina Beltré y Esmeralda Moronta de los Santos.

    El Ministerio Público informó que entre enero y marzo se registraron 17,552 denuncias por violencia de género en el país, con solo tres víctimas de feminicidio que habían denunciado previamente. Se tramitaron más de 7,600 órdenes de protección, de las que se otorgaron 2,200.

    TEMAS -

       Periodista egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con maestría en Periodismo Televisivo y en Comunicación Corporativa.