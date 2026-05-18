El Ministerio Público concluye presentación de pruebas en juicio contra Wander Franco

Wander Franco sale de la sala de audiencias tras concluir la presentación de pruebas del Ministerio Público en el juicio que se le sigue por presunto abuso sexual infantil en la provincia Puerto Plata. ( DIARIO LIBRE/ ANEUDY TAVÁREZ )

El Ministerio Público concluyó próximo al mediodía de este lunes la presentación de todas sus pruebas documentales, materiales y periciales en el juicio que se sigue contra Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor que figura como presunta víctima en el proceso por abuso sexual infantil.

Durante la jornada fueron presentados siete peritos, quienes expusieron ante el tribunal los análisis forenses realizados durante la investigación.

El fiscal Claudio Cordero aseguró que los informes periciales permitieron establecer vínculos entre fotografías, audios, videos y otros elementos probatorios con los hechos que investiga el órgano acusador.

Según el representante del Ministerio Público, las evidencias presentadas no solo fortalecen la acusación principal por presunto abuso sexual infantil, sino también los cargos relacionados con supuesto lavado de activos, al incorporar documentación sobre movimientos financieros y adquisición de bienes.

En el transcurso de la audiencia también comparecieron dos personas vinculadas a un dealer de vehículos, quienes ofrecieron detalles sobre la venta de un automóvil a la madre de la menor.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/whatsapp-image-2026-05-18-at-125826-pm-e600ecac.jpeg Momento en que Wander Francoabandona el tribunal luego de que el Ministerio Público finalizara la exposición de pruebas documentales, materiales y periciales en el proceso judicial en su contra. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

De acuerdo con Cordero, el vehículo fue adquirido por la imputada un día después de recibir una transferencia de dinero que, según la investigación, habría sido realizada por la madre de Wander Franco.

A su juicio, el deposito del dinero a la cuenta bancaria de la imputada robustece la teoría financiera del Ministerio Público dentro del expediente.

"Ya el Ministerio Público concluyó con la presentación de todas sus pruebas, tanto documentales, materiales como periciales. En el día de hoy culminamos con las periciales", expresó el fiscal al término de la audiencia.

El proceso es conocido por el Tribunal Colegiado del distrito judicial de Puerto Plata, integrado por los jueces José Ramón Núñez, quien preside, junto a Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz.

Próxima audiencia

La próxima audiencia fue fijada para el miércoles 20 de mayo, fecha en la que la defensa técnica de Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier iniciará la presentación de sus pruebas testimoniales y documentales.

De su lado, la abogada Irina Ventura, representante legal del pelotero, informó que en la próxima jornada continuarán con la producción de sus medios de prueba y la comparecencia de sus testigos.

Wander Franco enfrenta cargos por presunto abuso sexual infantil, mientras que la madre de la menor es procesada por presunta explotación económica y supuesto lavado de activos.