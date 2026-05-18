Aplazan por segunda vez coerción a imputados de estafar banco con más de 200 millones de pesos

Los nueve detenidos por la estafa de más de 200 millones a un banco. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el miércoles la solicitud de medida de coerción contra nueve detenidos imputados de pertenecer a una red que estafó con más de 200 millones de pesos a una institución financiera.

El magistrado Rigoberto Sena acogió la petición de la defensa que solicitó más tiempo para "recopilar arraigos" que demuestren que sus clientes no se sustraerán del proceso si no se envían a prisión.

Según la directora Nacional de Investigación de Delitos Financieros, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la procuradora de corte Lewina Tavárez, el miércoles solicitarán la fusión de la imputación de los últimos detenidos con la de los primeros seis.

Los señalados en la estafa al banco son Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, que son los últimos arrestados, mientras que los primeros seis son Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

Los apresamientos se ejecutaron en varios operativos simultáneos desarrollados en el Gran Santo Domingo. La primera audiencia se desarrolló el sábado y se aplazó para este lunes, cuando fue postergada de nuevo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/18/lewina-tavarez-gil-procuradora-de-corte-foto-joliver-brito-61c8e297.jpg La procuradora de corte Lewina Tavárez. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Según el órgano acusador, se ocuparon tres vehículos de alto valor económico, más de veinticinco relojes de marcas suntuosas, incluyendo Rolex e Invicta y un arma de fuego sin documentación legal.

Las autoridades también se incautaron de diversas prendas de valor, así como la suma de RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

Lo que pide el MP

El Ministerio Público solicita que el caso sea declarado complejo y que se imponga doce meses de prisión preventiva a los imputados por la gravedad y multiplicidad de hechos que presuntamente cometieron.