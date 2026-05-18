Wander Franco sale de audiencia "tranquilo", mientras juicio entra en nueva etapa
El tribunal recesó el conocimiento del caso hasta el próximo miércoles 20 de mayo
El campocorto de los Tampa Bay Rays, Wander Franco, aseguró este lunes que se siente confiado y en paz al concluir una nueva jornada del juicio que se sigue en su contra en el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, donde enfrenta acusaciones por presunto abuso sexual contra una menor.
"Estamos muy tranquiloS, en la fe de Dios, esperando la justicia. Yo le dejo eso en las manos de los jueces", expresó a Diario Libre el jugador de Grandes Ligas al salir de la sala de audiencias.
- Durante la jornada de este lunes, el Ministerio Público concluyó la presentación de todas sus pruebas documentales, materiales y periciales dentro del proceso judicial que también involucra a Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor involucrada en el expediente.
Con el cierre de esta etapa probatoria por parte del órgano acusador, el tribunal recesó el conocimiento del caso hasta el próximo miércoles 20 de mayo.
Cargos y próximas etapas del proceso judicial
Para dicha fecha, la defensa técnica de Franco y de Chevalier iniciará la presentación de sus pruebas testimoniales y documentales.
Franco es procesado por presunto abuso sexual contra una menor, mientras que Chevalier enfrenta cargos por presunta explotación económica de su hija y supuesto lavado de activos, según establece la acusación presentada por el Ministerio Público.