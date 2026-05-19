Apresan a acusado de liderar red que estafó un banco con más de RD$200 millones

Nueve de los 10 detenidos por la estafa de más de 200 millones a un banco. ( DIARIO LINBRE / ARCHIVOS )

El Ministerio Público arrestó y someterá ante la justicia este martes a Jefry Leonardo Cepeda Núñez, señalado como el presunto cabecilla de una estructura criminal dedicada a cometer fraudes contra un banco, a la que habría provocado pérdidas superiores a los RD$200 millones.

Cepeda Núñez, exempleado del banco afectado, fue detenido la tarde del lunes luego de entregarse ante la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público. Tras su arresto, las autoridades solicitaron prisión preventiva en su contra como medida de coerción.

La audiencia fue pautada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional para este martes 19 de mayo, a las 9:00 de la mañana. Con este nuevo imputado, suman diez las personas sometidas a la justicia por su presunta participación en la red criminal.

Otros implicados

La pasada semana fueron arrestados y procesados Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo, Kaury Miguel Lazala Brazobán, Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña.

La titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros, la procuradora de corte Lewina Tavárez Gil, expresó su confianza en que los tribunales impondrán 12 meses de prisión preventiva a los imputados, debido a la gravedad y multiplicidad de los hechos atribuidos.

¿Cómo operaban?

De acuerdo con el Ministerio Público, la organización captaba a terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y ejecutar estafas contra la entidad financiera. Los implicados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Las investigaciones incluyeron un amplio operativo conjunto con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), durante el cual se realizaron nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte.

Durante las intervenciones, las autoridades ocuparon tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de lujo de marcas como Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.

El juez Rigoberto Sena aplazó para este miércoles 20 de mayo de 2026 el conocimiento de la medida de coerción contra los primeros arrestados, luego de acoger una solicitud de las defensas para disponer de más tiempo y presentar presupuestos. El Ministerio Público adelantó que solicitará la fusión de los expedientes para conocer de manera conjunta las medidas contra todos los imputados.