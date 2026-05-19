Libertad bajo fianza para cabo de la Policía acusado de matar a coronel retirado

El teniente coronel retirado Carmelo Polanco. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso presentación periódica y una garantía económica de 400 mil pesos a través de una compañía aseguradora al cabo de la Policía Nacional imputado por la muerte del teniente coronel retirado Carmelo Polanco, ocurrida el 10 de mayo en el sector La Ciénaga, Santo Domingo Este.

El cabo es Elpidio Antonio Acosta quien, según las investigaciones preliminares mató de manera accidental a Polanco.

La víctima se encontraba compartiendo en una celebración familiar al momento de ocurrir el hecho en el que perdió la vida.

La información sobre la decisión del juez Rigoberto Sena la dio a conocer la abogada del imputado, Yessenia Dipiton Hiciano.

Contexto del incidente y acciones de las autoridades

De acuerdo con las informaciones ofrecidas por la Policía Nacional, el exoficial resultó impactado durante una intervención que es investigada a profundidad por el Ministerio Público y los organismos correspondientes.

El órgano acusador presentó la solicitud de medida de coerción y tipificó la muerte como homicidio involuntario.