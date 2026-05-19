Condenan a Ángel Martínez a tres meses de prisión suspendida por difamar a diputado

El creador de contenido Ángel Martínez fue condenado el martes 19 de mayo a tres meses de prisión suspendida por difamar al diputado Sergio -Gory- Moya. ( JUAN GUIO )

La jueza Clara Luz Almonte, de la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, condenó este martes al creador de contenido Ángel Martínez a tres meses de prisión suspendida y al pago de una multa de dos millones de pesos, tras hallarlo culpable de difamación e injuria en perjuicio del diputado Sergio Moya (Gory).

El tribunal determinó que Martínez violó los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, al difundir imputaciones consideradas injuriosas y difamatorias contra el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

La condena quedó suspendida bajo varias condiciones impuestas por la jueza. Entre ellas, el imputado deberá permanecer en su domicilio actual y, en caso de cambio de residencia, deberá notificar previamente al tribunal.

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Además, tendrá prohibido salir del país y acercarse a los lugares frecuentados por el diputado Sergio Moya.

La magistrada advirtió que, de infringir cualquiera de estas medidas, Martínez deberá cumplir los tres meses de prisión en el centro correccional de Las Parras.

La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el miércoles 10 de junio, a las 9:00 de la mañana.

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