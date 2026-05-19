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Condenan a 15 años de prisión a un hombre que mató a un raso de la Policía en Herrera

Para cometer el crimen, el victimario utilizó el arma de reglamento que minutos antes le había quitado al agente

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    Condenan a 15 años de prisión a un hombre que mató a un raso de la Policía en Herrera
    El condenado por la muerte del cabo de la Policía Samuel Quezada Montero fue enviado a la cárcel de La Victoria a cumplir la condena. (FUENTE EXTERNA)

    El Cuarto Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste condenó a 15 años de prisión a un hombre que mató a un raso de la Policía Nacional, en un hecho ocurrido en el El Café de Herrera, en ese municipio, el año pasado.

    La sentencia fue dictada a Geraldo Montero Montero, quien fue declarado culpable de provocar la muerte al agente Samuel Quezada Montero, a causa de cuatro impactos de bala.

    El imputado deberá cumplir la pena en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria, según lo establecido por los jueces Julio César de los Santos, Leonarda Quezada y Clara Rivera.

    RELACIONADAS

    Sobre el hecho 

    El Ministerio Público informó que el hecho se produjo en medio de una riña iniciada entre Quezada Montero y varias personas de la comunidad que le reclamaron por realizar un disparo al aire.

    Indica que, en medio del altercado, al lugar del suceso llegó Montero Montero y desarmó al agente policial.

    El órgano persecutor señaló que luego Quezada Montero salió huyendo, siendo perseguido por Montero Montero, quien, tras alcanzarlo, le disparó por la espalda, provocándole la muerte.

    • Para cometer el crimen, el victimario utilizó el arma de reglamento que minutos antes le había quitado al agente: una pistola marca Taurus, calibre 9 mm.

    Durante la audiencia, los fiscales litigantes Brenda Reyes y Nicasio Pulinario demostraron que el procesado violó los artículos 295 y 304, párrafo II, del Código Penal Dominicano, así como los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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