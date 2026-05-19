El Consejo del Poder Judicial propone medidas para la movilidad judicial y suplencia de jueces

La medida responde a los recientes reclamos reivindicativos de los jueces. ( FUENTE EXTERNA )

El Consejo del Poder Judicial (CPJ) ordenó a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial presentar una propuesta de hoja de ruta para la movilidad en la carrera judicial, así como la identificación de fondos para el pago de suplencias y agilizar la presentación de vacantes pendientes en tribunales.

Una comunicación de prensa del Poder Judicial dice que la disposición se hizo este martes como parte de la ejecución de iniciativas para las mejoras y el fortalecimiento del talento humano y la infraestructura judicial contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034.

En cuanto al tema salarial de los miembros de la judicatura, la nota de prensa menciona que la decisión adoptada en la sesión ordinaria núm. 12-2026 del Consejo del Poder Judicial, que "llega acompañada de un respaldo presupuestario clave: el Ministerio de Hacienda y Economía manifestó su disposición de habilitar de manera gradual los recursos presupuestarios necesarios en los presupuestos de 2026 y 2027".

Agrega que con la habilitación de un mayor presupuesto podrán "sostener los objetivos estratégicos del Plan, entre ellos la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso y la infraestructura, la optimización de procesos y la lucha contra la mora".

Añadió que el compromiso del Poder Ejecutivo "se enmarca en las reuniones sostenidas durante los últimos seis meses entre el magistrado Henry Molina y el ministro de Hacienda y Economía".

Reclamos de los jueces

El Poder Judicial aseguró que los recientes planteamientos formulados por jueces, juezas y servidores judiciales, la mayoría de ellos que convocaron a un paro para el día 21, "habían sido recogidos en los encuentros regionales realizados en el primer trimestre del 2026, como parte de la puesta en marcha del plan estratégico institucional".

El Poder Judicial concluyó su nota de prensa reiterando que la transformación de la justicia dominicana requiere mecanismos permanentes de diálogo y construcción conjunta para responder de manera sostenible a las necesidades de la ciudadanía.