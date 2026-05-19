Fracasa diálogo de jueces con el Consejo del Poder Judicial y se ratifica el paro del jueves

Jueces mantienen el paro "ante la falta de respuesta concretas" a sus demandas por el Poder Judicial. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Con más jueces que se han unido a la convocatoria a paro del próximo jueves 21 de este mes, los magistrados ratificaron esta tarde su llamado a suspender las labores "ante la falta de respuestas concretas" por parte del Consejo del Poder Judicial (CPJ).

Así lo informaron a Diario Libre varios jueces por separado, así como la presidenta de la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, Yokaurys Morales Castillo, y Dante Ozuna, presidente de la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa).

La ratificación del llamado a paro se produjo pocas horas después de la reunión del CPJ, encabezada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina. El órgano informó en un documento de prensa que instruyó la presentación de propuestas orientadas a la movilidad dentro de la carrera judicial y a la identificación de los fondos destinados al pago de suplencias de jueces.

En un principio, la convocatoria era apoyada por menos de 300 jueces y en un folleto distribuido este jueves cita 448 magistrados y casi 2 mil servidores judiciales.

Sobre los salarios

En cuanto a los salarios, el Poder Judicial indicó en la comunicación, que cuentan con la promesa del Ministerio de Hacienda para habilitar mayor presupuesto que permitirá indexar los sueldos de los servidores judiciales.

Representantes de los jueces se reunieron el pasado miércoles con una comisión designada para dialogar con ellos, encuentro en el que, según el propio Molina, los magistrados "compartieron sus inquietudes y preocupaciones de manera abierta y respetuosa.

Como resultado de ese intercambio –continuó Molina en un mensaje el viernes –, "he convocado al Consejo del Poder Judicial para el martes 19 de mayo".

En esa reunión celebrada hoy se instruyó a la Dirección General de Carreras presentar propuestas de movilidad e identificar los fondos con los que se pagaría suplencias de jueces, que son dos de los reclamos que tienen los magistrados entre sus demandas.

¿Renuncia de personal administrativo?

Este martes, en los círculos del tren judicial se comentaba la renuncia del director general de Administración y Carrera Judicial Jhonattan Toribio Frías. Sin embargo, el Poder Judicial dijo que Toribio Frías tiene una licencia por situaciones de salud de un familiar.

"La Dirección General de Administración y Carrera Judicial estarán bajo la responsabilidad, de forma transitoria, del señor Ángel Brito, director de la Escuela Nacional de la Judicatura", se informó esta tarde.

Brito ejercerá dichas funciones hasta tanto se reincorpore a sus labores Toribio, "quién se encuentra fuera del país atendiendo una situación de salud de uno de sus familiares".

Preocupa a Participación Ciudadana

El movimiento cívico Participación Ciudadana manifestó en un comunicado su "profunda preocupación" por lo que considera una "división" a lo interno del Poder Judicial, con reclamos de mejoría de las condiciones en que opera.

Consideró las reivindicaciones reclamadas por los jueces como justas, por lo que –dijo–, merecen una respuesta acorde con las posibilidades reales del Poder Judicial, "lo que implicaría muy probablemente redefinir prioridades y diseñar un plan que permita alcanzar tales reivindicaciones en el tiempo".

Sobre las denuncias de supuesto mal manejo de los recursos del Poder Judicial, Participación Ciudadana aseveró que por la gravedad que implica, "debería primero haber una rendición de cuentas del Consejo del Poder Judicial y su presidente", así como una auditoría por parte la Cámara de Cuentas de la República Dominicana.