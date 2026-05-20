La defensa de Martha Vanessa Chevalier, madre de la adolescente que figura como presunta víctima en el proceso judicial contra el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, justificó este miércoles el origen del dinero que el Ministerio Público atribuye a un supuesto lavado de activos.

Durante sus conclusiones ante el Tribunal Colegiado de Puerto Plata, el abogado Jan Carlos Cid sostuvo que los fondos cuestionados por el órgano acusador provienen de ahorros personales, préstamos bancarios y de la venta de bienes, incluyendo un vehículo propiedad de Chevalier.

"El propio Ministerio Público en su acusación dice que la señora tenía dos vehículos", expresó Cid.

Señaló que uno de esos automóviles estaba valorado en alrededor de 350 mil pesos.

La defensa argumentó además que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no vinculan a Martha Vanessa Chevalier con los hechos imputados en el expediente.

"Como ustedes pudieron constatar, nada vincula a imputada..., las pruebas aéreas y pruebas referenciales era todo lo que tenía el Ministerio Público", dijo tras la audiencia Carlos Tomás Díaz, también de la defensa de Chevalier.

El abogado cuestionó la evaluación psicológica realizada a la menor, alegando que la profesional actuante solo estaba autorizada para dar seguimiento psicológico y no para realizar interrogatorios.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-174533-e50d249c.jpeg Martha Vanessa Chevalier, imputada en el caso contra el pelotero Wander Franco. (DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ)

Según la barra defensora, la menor fue llevada voluntariamente ante las autoridades por los propios representantes legales de la familia, luego de que el Ministerio Público solicitara su localización tras un incidente ocurrido el uno de enero de 2024.

"Nosotros llevamos a esa menor aquí a las doce de la noche", afirmó. Aseguró además que grabaron parte del procedimiento con un teléfono celular.

Por su parte, Martha Vanessa Chevalier manifestó ante el tribunal que se siente perseguida y tratada de manera "apresurada" por parte del Ministerio Público.

Detalles de la acusación y pruebas presentadas

La defensa de Chevalier espera que el tribunal descarte la imputación, quien es procesada por presunta explotación económica y supuesto lavado de activos.

En la exposición del caso se planteó que durante un allanamiento realizado el 28 de septiembre de 2023 en la casa de la imputada le fueron ocupados 800 mil pesos y 68 mil dólares.

Según sostiene la acusación, ese dinero provenía de la explotación sexual de la adolescente.

El Ministerio Público también asegura que el jugador entregaba mensualmente 100 mil pesos durante siete meses para permitir la relación con la joven y facilitar sus salidas.

Fallo se dará el lunes El Tribunal Colegiado de Puerto Plata se reservó el fallo del juicio seguido contra el pelotero Wander Franco, acusado de presunto abuso sexual contra una menor, en un proceso judicial en el que también figura como imputada Chevalier, madre de la supuesta víctima. La decisión será emitida el próximo lunes 25 de mayo, a las 2:30 de la tarde, luego de que este miércoles concluyeran las exposiciones finales del Ministerio Público y de las defensas de los imputados.

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