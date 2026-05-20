Un tribunal condenó este miércoles a seis años de prisión al abogado Rafael Olegario Helena Regalado por "usar documentos falsos para adquirir de manera fraudulenta la empresa Costa Dorada" en un fraude inmobiliario que involucra miles de tareas de tierras de terrenos costeros en Bahía de Calderas, en el municipio Baní, provincia Peravia

Junto a Helena Regalado, también fueron halladas culpables Ailec Paloma Soto Garabito, quien fue sentenciada a cuatro años de prisión, y Judith Francesca Aguasvivas Báez, a tres años de cárcel.

Según el dispositivo de la sentencia, los acusados fueron hallados "culpables de asociarse haciendo uso de documentos falsos para adquirir de manera fraudulenta la empresa Costa Dorada S.A", en perjuicio de las compañías Hilari Mayol, S.A.S.; Mayol & Co., SRL; Okra Company, LTD; y Grand Cays Corporation.

El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional fue el que emitió la sentencia, la cual se leerá de manera íntegra el 10 de junio.

100 millones de pesos

A los hoy condenados, Helena Regalado, Soto Garabito y Aguasvivas Báez, también se les impuso pagar una indemnización de 100 millones de pesos "de manera conjunta y solidaria", con la civilmente demandada, la empresa Global Multibussines Corporation GMBC, S.R.L, a favor de los demandantes por daños y perjuicios.