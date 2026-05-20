El Ministerio Público solicitó este miércoles una condena de cinco años de prisión contra el pelotero de Grandes Ligas Wander Franco, pena que sería cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata, además del pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos.

El órgano acusador sostiene que el imputado mantuvo una relación con una menor de edad y presentó ante el tribunal varios elementos contenidos en la acusación formal.

Según expuso el Ministerio Público, la investigación se inició tras una denuncia anónima relacionada con publicaciones realizadas por una persona vinculada al caso.

Acusación

La acusación establece que la menor habría estado bajo el dominio de Wander Franco el 9 de diciembre de 2022, luego de que supuestamente fuera sustraída de la calle principal número 5 del sector Los Ciruelos, en el municipio Villa Montellano, por un período de dos días, tiempo durante el cual, alegadamente, sostuvo relaciones sexuales con el acusado.

Asimismo, el expediente indica que Franco habría mantenido una relación de noviazgo con la adolescente durante varios meses.

El Ministerio Público también aseguró que el jugador entregaba mensualmente 100 mil pesos durante siete meses para permitir la relación con la joven y facilitar sus salidas.

Madre de la menor

En relación con la coimputada Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, el Ministerio Público solicitó una condena de 10 años de prisión a ser cumplidos en el CCR Rafey Mujeres, en Santiago, además del pago de una multa de 25 salarios mínimos y el decomiso de los bienes adquiridos presuntamente de manera ilícita.

La fiscalía afirmó que durante un allanamiento realizado el 28 de septiembre de 2023 le fueron ocupados 800 mil pesos y 68 mil dólares, dinero que, según sostiene la acusación, provenía de la explotación sexual de la adolescente.

Las solicitudes de condena fueron presentadas luego de que los testigos de los imputados concluyeran sus declaraciones ante el tribunal.