Acusado de matar a hija de su pareja en San Cristóbal vuelve hoy a los tribunales

Vista de Joel Carmona Pinales, el hombre acusado de matar a su hijastra en San Cristóbal, cuando era trasladado a la sala de audiencias este miércoles 20 de mayo del 2026. ( DIARIO LIBRE/ DARE COLLADO )

Este miércoles la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal continuará el conocimiento de la medida de coerción contra Joel Carmona Pinales, acusado de quitarle la vida a su hijastra, de ocho meses, el pasado 19 de abril, en el sector Jeringa.

La audiencia había sido aplazada el pasado viernes, con el propósito de que la defensa del imputado prepare los presupuestos a favor de su representado.

De su lado, el Ministerio Público solicita que se le imponga prisión preventiva, al señalarlo como presunto autor de homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie contra la menor.

Una nota de prensa del órgano acusador indica que la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la bebé murió a causa del "Síndrome del Niño Maltratado" y presentaba fractura craneal, hemorragia, contusión, edema cerebral y pulmonar, y huellas de mordedura humana compatibles con la dentición del imputado.

Según el comunicado, el cadáver mostraba "deformidad facial derecha por contusión y edema y huella de mordedura humana en la mandíbula y el cuello".

Pruebas contundentes

Asimismo, señala que el hecho ocurrió mientras la bebé dormía en una vivienda del sector Jeringa, donde el imputado tenía poco tiempo conviviendo con Laudry Bonilla, madre de la hoy occisa.

Se recuerda que previo a la audiencia del pasado viernes, Carmona Pinales manifestó ante las cámaras de Diario Libre que es inocente de los hechos que se le imputan.

El órgano acusador sostiene que existen pruebas testimoniales, documentales y periciales que vinculan al acusado con los hechos.

Mientras tanto, los familiares de la hoy occisa, a su llegada al Palacio de Justicia, se limitaron a no ofrecer declaraciones sobre el caso.