La defensa del pelotero de Grandes Ligas, Wander Franco, solicitó al Tribunal Colegiado de la provincia Puerto Plata dictar sentencia absolutoria a favor del jugador, al sostener que el Ministerio Público no presentó pruebas que lo vinculen con los hechos imputados en el proceso que se sigue en su contra por presunto abuso sexual contra una menor.

La petición fue realizada por la abogada Irina Ventura durante la fase de conclusiones del juicio, donde además pidió el levantamiento de todas las medidas de coerción impuestas contra su cliente.

Al fundamentar el pedimento de descargo, la jurista sostuvo que el expediente acusatorio presenta contradicciones.

Afirmó que el órgano persecutor ha ocultado pruebas y realizado "afirmaciones infundadas" para sostener la acusación.

Aseguró que, durante las investigaciones, las autoridades incurrieron en violaciones al debido proceso al interrogar a la menor de edad sin la presencia de un familiar ni de un abogado.

Sin evidencias financieras

Durante su intervención, Ventura cuestionó los alegados movimientos de dinero atribuidos a Franco y a miembros de su familia, asegurando que no existe evidencia financiera que respalde los montos señalados por el Ministerio Público.

Indicó que en los informes bancarios no aparecen rastros de transferencias o retiros relacionados con los 68 mil dólares, los 2.7 millones de pesos y otros montos mencionados en el expediente.

"La única verdad que se ha podido establecer aquí es que se trata de una familia de peloteros", manifestó la abogada, al referirse a los informes financieros presentados durante el juicio.

Además, rechazó la versión del Ministerio Público sobre una supuesta entrega de dinero en efectivo dentro de una funda negra, señalando que esa teoría no está sustentada en pruebas documentales ni registros financieros.

Ventura también defendió a familiares del jugador mencionados durante el proceso, afirmando que el Ministerio Público ha intentado vincular cuentas bancarias familiares sin demostrar relación directa con el acusado.

Solicitud del Ministerio Público

La defensa fundamentó sus conclusiones en las disposiciones de los artículos 134 y 337 del Código Procesal Penal Dominicano y pidió al tribunal ordenar el cese de todas las medidas restrictivas impuestas contra Franco.

Previo a la solicitud de la defensa, el Ministerio Público pidió al tribunal imponer cinco años de prisión contra Wander Franco, a ser cumplidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata.