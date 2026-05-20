Jueza ordena fusionar expedientes por estafa a un banco de más de RD$200 millones

Los detenidos por la estafa de más de 200 millones a un banco. ( DIARIO LIBRE / ARCHIVOS )

La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, ordenó la fusión de los expedientes que involucran a nueve de los diez arrestados, acusados de integrar una estructura criminal dedicada a estafar a una entidad financiera por un monto superior a RD$200 millones.

La procuradora general de corte Lewina Tavárez Gil, titular de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos Financieros de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, informó que las pesquisas continúan.

Explicó que el Ministerio Público cuenta con elementos probatorios sólidos. "Es una investigación que se inició a raíz de pesquisas realizadas, en primer lugar, por una entidad financiera. Luego de que tomamos conocimiento del caso, iniciamos la recolección de los elementos de prueba", precisó.

Asimismo, indicó que durante el conocimiento de la medida de coerción demostrarán el peligro de fuga, la gravedad de los hechos, que calificó como "bastante graves", y la posible pena a imponer.

Tavárez Gil encabeza el equipo litigante del Ministerio Público junto al fiscal Rafael Reyes Cabreja y la fiscalizadora Margaret Cabrera Morillo.

La decisión fue adoptada respecto a los imputados Luis Miguel García Peña, Pedro Andrés García Pérez, Luis Guillermo García Faña, Elsa Sthefanya Sánchez Fernández, Pedro Reynaldo Bello Pérez y Julio Antonio García Faña, quienes integran el primer grupo de arrestados tras el amplio operativo realizado en el Gran Santo Domingo en el marco de la investigación contra la red.

Junto a ese grupo también se fusionó el expediente de Francis Michael Laureano Marte, Juan Antonio Ureña Geraldo y Kaury Miguel Lazala Brazobán, arrestados posteriormente.

Veloz dispuso este miércoles el aplazamiento de la audiencia para el próximo 22 de mayo de 2026, a fin de que el tribunal notifique a las barras de la defensa.

Por su presunta vinculación con el caso, también fue arrestado mediante orden judicial el imputado Jefry Leonardo Cepeda Núñez, elevando a diez el número de sometidos con solicitud de un año de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo. A este imputado también le fue aplazada la audiencia para el viernes 22 de mayo.

Operativos y evidencias incautadas

Según las investigaciones, la red criminal se dedicaba a captar terceros para obtener fondos de manera fraudulenta y estafar a la entidad financiera. Los imputados enfrentan cargos por estafa agravada, estafa simple, robo asalariado, delitos de alta tecnología y lavado de activos.

Las investigaciones iniciaron con un amplio operativo desarrollado por el Ministerio Público en el Gran Santo Domingo, en coordinación con la Dirección de Área de Policía Cibernética (Dicat), adscrita a la Dirección Central de Investigación Criminal de la Policía Nacional.

Como parte de las labores, fueron realizados nueve allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y en los municipios Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, provincia Santo Domingo.

Durante los operativos fueron ocupados tres vehículos de alto valor, más de 25 relojes de marcas lujosas, entre ellas Rolex e Invicta, un arma de fuego sin documentación legal, diversas prendas de valor, RD$408,186 en efectivo, más de diez computadoras portátiles y quince teléfonos móviles.