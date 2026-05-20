Jueces paralizan hoy los tribunales por mejores condiciones laborales

El paro de labores de los jueces es por 24 horas. ( FUENTE EXTERNA )

Un total de 450 jueces de los 737 que hay en todo el país paralizarán sus labores este jueves ante la respuesta "vaga" y no concreta del Consejo del Poder Judicial a sus reclamos, de mejores condiciones laborales, contrataciones de más personal en los tribunales y por la indexación salarial, entre otras reivindicaciones.

"No se va a brindar ningún tipo de servicio" este jueves a excepción del que ofrecen los tribunales de atención permanente, cuyos magistrados están obligados a conocer los casos de personas detenidas recientemente, a fin de garantizar el cumplimiento del plazo constitucional de 48 horas para su presentación ante un juez.

Así lo informó Ysis Muñiz, presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), una de las agrupaciones que representan a los miembros de la judicatura.

Al paro se han sumado casi dos mil servidores judiciales, según el folleto que distribuyen los organizadores.

Poder Judicial garantiza servicios

Pese a que más del 61 por ciento de los jueces se han sumado al llamado a paro y casi dos mil servidores judiciales, el Poder Judicial envió un comunicado de prensa a los medios en el que afirmó que adoptaba medidas "para garantizar la continuidad del servicio y asegurar la atención a los usuarios".

Según el reporte de nómina de ese poder del Estado, el pasado mes de abril contaba con un total de 6,516 empleados fijos, incluyendo a los jueces de primera y segunda instancia que se mantendrán en sus oficinas luego de un manifiesto en cada departamento judicial, pero no trabajarán.

A Diario Libre llegaron misivas en las que los coordinadores departamentales solicitaban la "colaboración" a los servidores judiciales para que no abandonaran sus quehaceres, recordándoles que se deben "a esta institución (Poder Judicial) y por sobre todas las cosas a los usuarios de este sistema".

Además de Asojurd, la Red Nacional de Jueces y Servidores Judiciales, que dirige Yokaurys Morales, así como la Asociación Dominicana de Jueces de Paz (Adojupa), cuyo presidente es Dante Ozuna Mercedes, apoyan el paro de este jueves.

CARD se manifestará

El presidente del Colegio Abogados (CARD), Trajano Potentini, hizo u llamado a todos sus miembros a respaldar la paralización de los jueces en una manifestación frente a la Suprema Corte de Justicia, a las 10:00 de la mañana de este jueves. Potentini sostuvo que la situación del sistema judicial requiere respuestas inmediatas y decisiones responsables por parte del Consejo Nacional de la Magistratura.

"Han tenido paciencia de Job" El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, favoreció los reclamos de los jueces y servidores judiciales que mantienen anunciado un paro nacional para mañana, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector. "Los jueces han tenido la paciencia de Job. Entonces, lo ideal es que todo se recomponga (el diálogo) sobre la base de la justicia y el reconocimiento de los derechos que tienen esos servidores de la administración judicial", dijo. Para el exjuez, los reclamos responden a problemas estructurales acumulados durante años dentro del sistema de administración de justicia. El jurista habló en el Palacio Nacional durante un acuerdo de alianza formativa y técnica del Gobierno con la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).

Marisol Aquino Periodista egresada de la Universidad Dominicana O&M, profesión que ejerce desde el 2004 en diferentes medios, especialmente impresos.