Jueces tildan de "irrespetuosa" la respuesta del Consejo del Poder Judicial a sus demandas

La presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana, Ysis Muñiz Almonte, criticó la propuesta ofrecida por las autoridades a sus demandas reivindicativas. ( ARCHIVO/FUENTE EXTERNA )

La presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), Ysis Muñiz, calificó este miércoles como una desconsideración y una falta de respeto a la judicatura nacional la respuesta del Consejo del Poder Judicial ante las demandas planteadas por los magistrados, quienes exigen mejores condiciones laborales y salariales.

La dirigente gremial cuestionó la falta de propuestas concretas y afirmó que las autoridades están recurriendo a promesas futuras para enfrentar lo que denominó como una crisis en el sistema de justicia.

"Los jueces seguimos abiertos al diálogo, pero la búsqueda de soluciones no puede hacerse sobre la base del irrespeto sistemático que hemos estado denunciando", enfatizó.

Agregó que la respuesta del Consejo del Poder Judicial la interpretan como una "desconsideración" a la investidura y como una "falta de respeto a la judicatura nacional".

Muñiz aseguró que el órgano judicial ha caído en "la trampa del gradualismo", al responder a las reclamaciones con planes proyectados hacia el año 2034, pese a que, según afirmó, la situación que enfrentan los jueces requiere soluciones inmediatas.

En ese sentido, la dirigente gremial criticó que el organismo anunciara un apoyo gradual del Ministerio de Hacienda para los años 2026 y 2027, sin establecer fechas concretas ni partidas inmediatas para enfrentar las necesidades presupuestarias actuales del Poder Judicial.

"En medio de una crisis, las autoridades responden con un plan proyectado al año 2034. Entonces, tenemos que preguntarnos: o no han advertido que estamos frente a un colapso o están jugando con nuestra inteligencia", enfatizó la magistrada durante una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.

Muñiz sostuvo que las medidas anunciadas representan "más burocracia" y una estrategia para posponer decisiones reales, entre ellas la designación de jueces de cortes y mejoras salariales.

Asimismo, denunció que, pese a las reiteradas quejas del sector judicial, las autoridades no han tomado acciones concretas para aliviar los gastos que enfrentan los jueces. En ese sentido, reiteró sus críticas al uso de recursos en actividades y viajes internacionales mientras persisten "carencias" dentro del sistema.

Falta de diálogo

A pesar de las demandas de reivindicación, Ysis Muñiz afirmó que ninguno de los gremios que agrupan a los jueces ha sido convocado por el Consejo del Poder Judicial para escuchar sus planteamientos de manera directa, lo que, según dijo, evidencia una falta de diálogo institucional.

Los jueces mantienen su llamado a una suspensión de labores para este jueves 21 de mayo.

Propuesta de las autoridades Tras celebrar una sesión ordinaria el martes 19 de mayo, el Consejo del Poder Judicial informó que instruyó a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial a elaborar una hoja de ruta para la movilidad en la carrera judicial, además de identificar fondos destinados al pago de suplencias y agilizar la presentación de vacantes pendientes en los tribunales del país. Las medidas anunciadas por el órgano forman parte de las iniciativas contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, orientado al fortalecimiento del talento humano y de la infraestructura judicial. Asimismo, el CPJ indicó que el Ministerio de Hacienda y Economía expresó su disposición de habilitar gradualmente los recursos necesarios en los presupuestos de 2026 y 2027 para apoyar objetivos estratégicos como la indexación salarial de los jueces, la mejora del acceso a la justicia, la optimización de procesos y la reducción de la mora judicial. Según la institución, este compromiso surgió de reuniones sostenidas durante los últimos seis meses entre el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina con autoridades del Ministerio de Hacienda y Economía.