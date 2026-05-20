Rosalba Ramos respalda reclamos de jueces y dice fiscales enfrentan misma situación

Fotografía de archivo de la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos. ( DIARIO LIBRE )

Ante la suspensión de labores convocada para este jueves 21 de mayo por varias asociaciones de jueces, que exigen mejores condiciones laborales y salariales, la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó este miércoles que los fiscales también continúan enfrentando precariedades laborales y reclamando mejores condiciones dentro del sistema de justicia.

En ese contexto, la jurista señaló que, aunque algunas condiciones han mejorado dentro del Ministerio Público, todavía persisten problemas estructurales que afectan el desempeño y bienestar de los fiscales, entre ellos la ausencia de un plan de pensiones, la sobrecarga laboral y la reducción de personal en distintas jurisdicciones del país.

"Todavía nosotros no contamos con un plan de pensiones y eso es bastante peligroso, sobre todo entendiendo que tenemos profesionales con más de 20 y 30 años dentro de la carrera", expresó durante una entrevista concedida al programa Hoy Mismo.

Indicó que el Ministerio Público enfrenta además una fuerte sobrecarga laboral debido a la reducción de fiscales en distintas jurisdicciones del país. En el caso del Distrito Nacional, explicó que en 2018 existían 151 fiscales y actualmente la plantilla se ha reducido a 102.

También abordó la discusión existente dentro del Ministerio Público sobre los ascensos y permanencia de fiscales titulares cuyos períodos están próximos a vencer.

Explicó que existe una diferencia de criterios sobre si estos funcionarios deben volver a concursar para permanecer en sus cargos o si deben ser ascendidos automáticamente luego de años de evaluación y desempeño.

Protesta de los jueces

La presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas de la República Dominicana (Asojurd), Ysis Muñiz, rechazó este miércoles las medidas anunciadas por el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para que se suspenda la convocatoria a un paro laboral.

La magistrada consideró como "una desconsideración y una falta de respeto a la judicatura nacional" la respuesta ofrecida por el Consejo del Poder Judicial ante las demandas de mejoras salariales y laborales realizadas por los magistrados.

En un comunicado de prensa, el Consejo del Poder Judicial aseguró que el tema relacionado a los salarios cuenta con la promesa del Ministerio de Hacienda para habilitar mayor presupuesto que permitirá indexar sueldos.

Agrega que con la habilitación de un mayor presupuesto podrán "sostener los objetivos estratégicos del Plan, entre ellos la indexación salarial, el fortalecimiento del acceso y la infraestructura, la optimización de procesos y la lucha contra la mora".