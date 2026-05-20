Milton Ray Guevara favorece reclamos de los jueces: "Han tenido la paciencia de Job"

Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, en el Palacio Nacional este 20 de mayo de 2026. ( DIARIO LIBRE/LUDUIS TAPIA )

El expresidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, favoreció los reclamos de los jueces y servidores judiciales que mantienen anunciado un paro nacional para mañana, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales del sector.

"Los jueces han tenido la paciencia de Job. Entonces, lo ideal es que todo se recomponga (el diálogo) sobre la base de la justicia y el reconocimiento de los derechos que tienen esos servidores de la administración judicial", dijo.

Para el exjuez, los reclamos responden a problemas estructurales acumulados durante años dentro del sistema de administración de justicia.

Asimismo, criticó la gran cantidad de falencias que exhibe el servicio judicial, como la falta de jueces y empleados, el deterioro de las edificaciones y los "ínfimos" salarios.

Sostuvo que el "factor humano" quedó en desventaja frente a los procesos de virtualización que ha experimentado la administración de justicia. "Veía con preocupación que la virtualidad y la digitalización marchaban por delante del factor humano ", manifestó.

Ray Guevara consideró que las demandas del sector debieron ser atendidas hace tiempo y reiteró que los jueces "han tenido bastante paciencia" frente a esas condiciones.

Expresidentes respaldan diálogo

Frente al llamado de los jueces y servidores judiciales a un paro nacional programado para mañana, tanto Ray Guevara como el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, coincidieron en la necesidad de mantener el diálogo.

El expresidente del TC fue enfático al señalar que las conversaciones deben estar acompañadas de acciones concretas. "La vía del diálogo debe ser siempre recorrida y utilizada, pero yo creo que en este caso deben haber realidades; no pueden haber solo promesas", manifestó.

Subero Isa insistió en que la solución debe surgir del consenso entre el Consejo del Poder Judicial y las asociaciones de jueces.

El exmagistrado también señaló que las cuestiones presupuestarias —principal punto del reclamo— tendrían que ser evaluadas junto a los demás poderes del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo, por sus responsabilidades sobre el Presupuesto General de la Nación.

Colegio de Abogados respalda paro Este miércoles, el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD), Trajano Potentini, ratificó el llamado a una concentración frente a la Suprema Corte de Justicia mañana jueves, a las 10:00 de la mañana, en apoyo a los jueces. Por otro lado, el gremio llamó al Consejo Nacional de la Magistratura a seleccionar los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia, luego de que 10 magistrados, incluido su presidente, Luis Henry Molina, cumplieran el plazo de su designación en abril de este año.

Propuesta de las autoridades

Tras celebrar una sesión ordinaria el martes 19 de mayo, el Consejo del Poder Judicial informó que instruyó a la Dirección General de Administración y Carrera Judicial a elaborar una hoja de ruta para la movilidad en la carrera judicial, además de identificar fondos destinados al pago de suplencias y agilizar la presentación de vacantes pendientes en los tribunales del país.

Las medidas anunciadas por el órgano forman parte de las iniciativas contempladas en el Plan Justicia del Futuro 2034, orientado al fortalecimiento del talento humano y de la infraestructura judicial.

Los distintos gremios judiciales se han pronunciado al respecto y califican la propuesta como una desconsideración.

Asimismo, el Consejo del Poder Judicial indicó que el Ministerio de Hacienda y Economía expresó su disposición de habilitar gradualmente los recursos necesarios en los presupuestos de 2026 y 2027 para apoyar objetivos estratégicos, como la indexación salarial de los jueces, la mejora del acceso a la justicia, la optimización de procesos y la reducción de la mora judicial.

Los desacuerdos mantienen agitada a la comunidad jurídica, mientras continúa convocado el paro para mañana.

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