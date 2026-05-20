Un juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia San Cristóbal impuso tres meses de prisión preventiva contra Joel Carmona Pinales, acusado por la muerte de su hijastra, Lauren Bonilla, de ocho meses, en un hecho ocurrido la madrugada del 19 de abril en el sector Jeringa.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

"A pesar de que nosotros más adelante vamos a demostrar la inocencia de nuestros representados, el juez le dio prisión preventiva por entender que era un caso grave", indicó el abogado del imputado, Francisco Rodríguez Rodríguez, al salir de la sala de audiencias.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/20/whatsapp-image-2026-05-20-at-110224-am-ba0dc270.jpeg Abogado del imputado Francisco Rodríguez Rodríguez (DIARIO LIBRE/DARE COLLADO)

Rodríguez aseguró que durante el proceso judicial la defensa presentará pruebas para buscar el "descargo absoluto" de su representado.

Asimismo, afirmó que el imputado habría advertido en varias ocasiones a la madre de la menor, Laudry Bonilla, sobre presuntos maltratos contra la niña.

"Él tenía que llamarle en varias ocasiones a la madre a la atención por los golpes que le daba y que le daba jugo con yogurt para dormirla para irse a la calle a beber", sostuvo el abogado.

También señaló que, según Carmona, Bonilla maltrataba a la infante.

"Solamente hoy, porque supuestamente aparece una mordida de los dientes de nuestros representados, es acusado por el interior público", expresó.

El defensor también cuestionó la investigación realizada por las autoridades y criticó el manejo del proceso penal: "hay muchas cosas que hay que investigar que están oscuras y la fiscalía no ha investigado nada", manifestó.

Además, consideró que las investigaciones penales están siendo dirigidas principalmente por la Policía Nacional y no por el Ministerio Público.

La acusación del Ministerio Público

El Ministerio Público indicó que la autopsia practicada por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) determinó que la bebé murió a causa del "Síndrome del Niño Maltratado" y presentaba fractura craneal, hemorragia, contusión y edema cerebral y pulmonar, y huellas de mordedura humana compatibles con la dentición del imputado.

Según un comunicado del órgano acusador, el cadáver de la infante mostraba "deformidad facial derecha por contusión y edema y huella de mordedura humana en la mandíbula y el cuello".

El órgano acusador sostiene que existen pruebas testimoniales, documentales y periciales que vinculan al acusado con los hechos.

Según las autoridades, el hecho ocurrió mientras la bebé dormía en la vivienda donde el imputado tenía poco tiempo conviviendo con la madre de la hoy occisa.