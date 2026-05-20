Imponen tres meses de prisión preventiva a hombre acusado de matar a Indhira Beltré en La Toronja

De acuerdo con el Ministerio Público, Camilo Rodríguez mantenía una activa persecución contra la víctima, Indhira Beltré. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso este miércoles tres meses de prisión preventiva a Camilo Rodríguez, de 52 años de edad, acusado de quitarle la vida a su expareja Indhira Beltré, de 32 años, en un hecho ocurrido en el sector La Toronja, municipio Santo Domingo Este.

Rodríguez deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras.

El expediente presentado por la físcalía señala que Rodríguez le ocasionó a la víctima varias heridas que le provocaron la muerte, mientras ambos sostenían una discusión en la vivienda de la hoy occisa, el pasado domingo 17 de mayo.

El acta de levantamiento de cadáver núm. 0110123, emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), establece que Beltré falleció a consecuencia de heridas cortopunzantes en el cuello.

Persecución a la víctima

El Ministerio Público indicó que, de acuerdo con los resultados de la investigación, Camilo Rodríguez “mantenía una activa persecución contra la víctima”, dirigiéndose a todos los lugares donde ella se encontraba.

El fiscal Tito Oseas González Ramírez, quien representó al órgano durante la audiencia, aseguró que la prisión preventiva era la medida más idónea para evitar que el imputado se sustraiga del proceso.

Asimismo, otorgó al hecho la calificación jurídica provisional de homicidio voluntario y porte ilegal de arma blanca, ilícitos penales tipificados y sancionados en los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, así como en los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

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