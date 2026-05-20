Tribunal se reserva fallo en caso de abuso sexual contra Wander Franco y madre de una menor

El pelotero Wander Franco habla junto a sus abogados en la sala de audiencias. ( DIARIO LIBRE/ANEUDY TAVÁREZ )

El Tribunal Colegiado de Puerto Plata se reservó el fallo del juicio seguido contra el pelotero Wander Franco, acusado de presunto abuso sexual contra una menor, en un proceso judicial en el que también figura como imputada la madre de la supuesta víctima.

La decisión será emitida el próximo lunes 25 de mayo, a las 2:30 de la tarde, luego de que concluyeran las exposiciones finales del Ministerio Público y de las defensas de los imputados.

El fiscal Claudio Cordero, hablando en representación del Ministerio Público, manifestó que espera una condena "ejemplar", al sostener que durante el juicio fueron presentadas pruebas suficientes para demostrar la acusación.

Afirmó que mantuvieron "coherencia institucional" respecto al proceso y recordaron que, al igual que en el juicio anterior, solicitaron cinco años de prisión para el jugador y 10 años para la madre de la menor.

"Estamos seguros de que hemos probado la acusación", expresó Cordero.

Argumentos de la defensa y del Ministerio Público

La defensa de Wander Franco solicitó el descargo total del jugador y el levantamiento de todas las medidas de coerción impuestas en su contra.

La abogada Irina Ventura sostuvo ante el tribunal que el Ministerio Público no logró demostrar la culpabilidad de su cliente ni presentó pruebas directas o indirectas que lo vinculen con los hechos.

La jurista afirmó que el expediente presenta contradicciones y acusó al órgano persecutor de ocultar pruebas y realizar afirmaciones sin sustento para mantener la acusación.

Además, denunció violaciones al debido proceso, asegurando que la menor fue interrogada sin la presencia de familiares ni abogados durante la fase investigativa.

La jurista también cuestionó los alegados movimientos de dinero atribuidos al pelotero y a sus familiares, indicando que en los informes bancarios no aparecen evidencias sobre transferencias o retiros relacionados con los montos mencionados por el Ministerio Público.

"La única verdad que se ha podido establecer aquí es que se trata de una familia de peloteros", expresó la defensa durante sus conclusiones.

En tanto, la defensa de la madre de la adolescente, encabezada por José Tomás Díaz, pidió al tribunal dictar sentencia absolutoria, alegando que el Ministerio Público solo presentó pruebas "referenciales" y que ninguna vincula directamente a su clienta con los hechos imputados.

El Ministerio Público pidió que, en caso de condena, la pena de cinco años sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Puerto Plata. Además, el órgano acusador pide el pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos.

En relación con la coimputada Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor, el Ministerio Público solicitó una condena de 10 años de prisión a ser cumplidos en el CCR Rafey Mujeres, en Santiago, además del pago de una multa de 25 salarios mínimos y el decomiso de los bienes adquiridos presuntamente de manera ilícita. La imputada es acusada por presunta explotación económica y supuesto lavado de activos.

El proceso es conocido por el Tribunal Colegiado integrado por los jueces José Ramón Núñez, quien preside, junto a Jenny Amarilis Martínez y Praire Ruiz.